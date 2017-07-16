İRAN CUMHURBAŞKANI RUHANİ'NİN KARDEŞİ TUTUKLANDI!
İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin kardeşi ve özel danışmanı Hüseyin Feridun, "finansal suçlamalar" nedeniyle tutuklandı.
İran Yargı Kurumu Sözcüsü Gulam Hüseyin Muhsini Ejei, hakkında açıldığı davada istenilen kefalet miktarını temin edemeyen Feridun için tutuklama kararı verildiğini bildirdi.
KEFALETİ ÖDESEYDİ TUTUKSUZ YARGILANACAKTI
Basın toplantısında konuşan Sözcü, kefalet miktarının ne kadar olduğu konusunda bilgi vermezken, kefaletin ödenmesi durumunda Feridun'un tutuksuz yargılanacağını kaydetti. Cumhurbaşkanı Ruhani'nin kardeşine yöneltilen suçlamanın "finans" konusunda olduğunu belirten İranlı Sözcü, ayrıntılı bilgi vermedi. Söz konusu dosyada bazı diğer sanıkların da tutuklandığı kaydedildi.
YOLSUZLUK VE RÜŞVET ALMAKLA SUÇLANIYOR
Ruhani'nin aynı zamanda özel danışmanı da olan Feridun, ülkedeki muhalif kesimler tarafından yolsuzluk, rüşvet almak ve haksız şekilde bir bankaya genel müdür atanmasına müdahil olmakla suçlanıyor. Suçlamalar, özellikle cumhurbaşkanlığı seçimlerinin yapıldığı geçen Mayıs ayında Ruhani'nin rakipleri tarafından sıkça gündeme getirildi. Muhalifler, Ruhani'yi konumunu kullanarak kardeşinin yargılanmasında engel çıkarmakla da suçladı.
5 AĞUSTOS'TA İKİNCİ KEZ CUMHURBAŞKANLIĞINI İLAN EDECEK
Bu arada Hasan Ruhani ise 5 Ağustos'ta yemin ederek ikinci kez cumhurbaşkanlığı koltuğuna oturacak.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
- Aykut Kocaman: Kötü Oyunumuzla Fenerbahçe Tarihine Geçiyoruz
- Emre Belözoğlu: Topa Hakim Olursak Türkiye'de Herkesi Yenebiliriz
- Süper Lig'de Aytemiz Alanyaspor, Atiker Konyaspor'u 2-0 Yendi
- Yine Stat Terörü! Babacan'ın Kafasına Su Şişesi Attılar
- Gaziantepspor, Borçları Nedeniyle 18 Yeni Futbolcuyu Oynatamayacak
DÜNYA HABERLERİ
Bu Haberle İlgili Yorumlar