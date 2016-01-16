O Ülkeye Askeri Müdahale Gelebilir!
Yıldırım: Türkiye Hakikaten Büyük Bir Savaş Veriyor
Ünlü Oyuncu Uçakta Kalp Krizi Geçirdi!
Dev Transfer Tamamlandı! Draxler, Psg'de!
Fenerbahçe'ye Bedava Transfer: Taison
Fetö'cüler Yurtdışına Kaçarken Yakalandı
Memurlar Ssk'lı Eşine Kavuşacak!
Abd'den Tarihi Adım! İsrail Çıldırdı...
Adana İstanbul Uçak Bileti
Çikolata Slim Kullananlar Ne Diyor
Peluş Oyuncaklar Yaş Farkı Tanımıyor
Abd'den Türkiye İçin Güvenlik Uyarısı
Mardin'de Terör Örgütü Pkk Ve Hain Saldırıları Kınandı
Deaş'ın Karargah Binası İmha Edildi
Bakanlık'tan Erken Rezervasyon Uyarısı
El Bab'ın Anahtarı: Akil Tepesi
Pkk'nın Menfeze Tuzakladığı Patlayıcı İmha Edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'bize Dokunan Hesabını İyi Yapsın'
Balık Alırken Mutlaka Dikkat Edilmesi Gerekenler!
Ukrayna'da Fetö Okullarına İnceleme

iran'a uygulanan yaptırımlar kaldırılıyor

İRAN'A UYGULANAN YAPTIRIMLAR KALDIRILIYOR

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif İran'a uygulanan yaptırımların bugün kaldırılmasını beklediklerini söyledi.

Tarih : 16 Ocak 2016, 12:46
Puan Ver : İran'a Uygulanan Yaptırımlar Kaldırılıyor(9/10)9


İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif ISNA haber ajansına yaptığı açıklamada Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu'nun (IAEA) Tahran'ın nükleer programı üzerine son raporunu tamamlamasının ardından İran'a uygulanan yaptırımların bugün kaldırılmasını beklediklerini söyledi.



BUGÜN İRAN İÇİN GÜZEL BİR GÜN



İran devlet televizyonu da Zarif'in IAEA'nın İran'ın geçen yıl Temmuz ayında varılan nükleer anlaşmanın yükümlülüklerini yerine getirdiğini onaylayan bir rapor yayınlamasını beklediği yönündeki sözlerine yer verdi.

Muhammed Cevad Zarif bugün Amerikalı mevkidaşı John Kerry, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini ve Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Yukiya Amano ile Viyana'da bir araya gelecek.








Etiketler: İran  A  Uygulanan  Yaptırımlar  Kaldırılıyor    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER