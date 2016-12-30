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İRAN'A SERT UYARI: HARİTADAN SİLERİZ


İRAN'A SERT UYARI: HARİTADAN SİLERİZ
Tarih : 30 Aralık 2016, 16:53
Puan Ver : İran'a Sert Uyarı: Haritadan Sileriz(10/10)11


Azerbaycan Milli Meclis Başkanı Oktay Esedov, İran'ın hiçbir zaman Azerbaycan'ın iç işlerine karışamayacağını söyledi. Azeri Apa Haber Ajansı'nın haberine göre, Milletvekili Kudret Həsənquliyev Azerbaycan Milli Meclisi'nin bugün yapılan oturumunda İsrail Başbakanı'nın Bakü'ye seferinden sonra İran'ın Azerbaycan'a karşı sergilediği tehditkar açıklamaların cevapsız kalmaması gerektiğini söyledi. Hesenguliyev, İran Savunma Bakanı'nın "Azerbaycan'ın İsrail'le yaklaşmasına tahammül edemeyiz'açıklamasına karşın, İran'ın Azerbaycan'a karşı daha da sertleşmesinin büyük sorunlara yol açacağını söyledi.



"Haritadan silinir"



Hesenguliyev, İran'nın Azerbaycan'a hücum etmesi durumunda, İran'nın haritadan silineceğini ve yerinde 5 devlet oluşacağını söyledi. Milletvekilinin açıklamasının ardından, Azerbaycan Meclis başkanı Oktay Esedov, İran'in hiçbir zaman Azerbaycan'ın iç işlerine karışamayacağını vurgulayarak: "İran Cumhurbaşkanı da Ermenistan'ı ziyaret etti, biz onlara karşı bildiri verdik mi? Onun için herkes birbirine karşılıklı saygı göstermelidir "dedi



 



kaynak:yenişafak








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