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İran'a Hücumbot Motoru Veren Türk, Abd'de 55 Yıl Hapisle Yargılanıyor
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İran'a Hücumbot Motoru Veren Türk, ABD'de 55 Yıl Hapisle Yargılanıyor

İRAN'A HÜCUMBOT MOTORU VEREN TÜRK, ABD'DE 55 YIL HAPİSLE YARGILANIYOR

ABD'den motor ve diğer parçaları alıp İstanbul'daki şirketi aracılığıyla Tahran'a ihraç eden Türk, Romanya'da yakalanıp ABD'ye iade edildi ve 55 yıl hapisle yargılanıyor.

Tarih : 14 Aralık 2017, 13:20
Puan Ver : İran'a Hücumbot Motoru Veren Türk, Abd'de 55 Yıl Hapisle Yargılanıyor(10/10)6

İran'a yönelik Amerikan ambargosunun delinmesiyle ilgili, Reza Zarrab'ın tanık olduğu dava sürerken, bir Türk daha ABD'de benzer suçlamayla yargılanmaya başlandı.

ABD'nin 1995 yılından beri askeri malzemelerin İran'a satışı konusunda uyguladığı ambargoyu delmekle suçlanan Raşit Tavan ve İstanbul'da kurduğu Ramor Dış Ticaret şirketinin yöneticisi olan Fulya Kalafatoğlu Oğuztürk için, önceki gün başlayan davada 3 ayrı suçtan 55 yıldan az olmamak üzere hapis cezası istendi.

İRAN'A SATTIĞI İDDİA EDİLİYOR

Vatan gazetesinden Uğur Koçbaş'ın haberine göre Tavan, İran'ın füze fırlatma kapasitesine de sahip olan gelişmiş bir hücumbot yapmak için yürüttüğü programa destek olmakla suçlanıyor. Bunun için 'Türkiye'de kullanılacak' diye taahhüt vermesine rağmen Milwaukee kentindeki bir Amerikan üretici tarafından üretilen motor ve diğer bot ekipmanlarını alarak bunları İran'a sattığı iddia ediliyor.

TÜRKİYE'DE KULLANACAĞINI SÖYLEYEREK ALDI

İddianameye göre Wisconsin Eyaleti'nde üretilen takma motor ve tekne jenaratörlerini İran'a satmak için gerekli lisanslara sahip olmayan Tavan ve şirketi Ramor Grubu, Seven Marine 557 isimli Amerikan şirketinden 2013 yılında her birinin değeri 100 bin doların üzerinde olan tekne takma motorlarını Türkiye'de kullanılacağını söyleyerek satın aldı.

Raşit Tavan

İRAN'A SATTIĞI ANLAŞILINCA KIRMIZI BÜLTEN ÇIKARILDI

2015 yılında da Kohler marka tekne jeneratörlerini, gizlenmiş füze fırlatma kapasitesi olduğu düşünülen İran menşeli hücumbotlar için sattı. Toplam boyutu yarım milyon doları bulan bu işlemler, ABD'li yetkililer tarafından tespit edilince Tavan hakkında kırmızı bülten çıkarıldı ve kendisi ile şirketi yaptırım listesine alındı.

SUÇUNU KABUL ETMEDİ

Tavan, akıbetini görüşmek üzere ABD'li yetkililerle Romanya'da bir araya gelmek için bu ülkeye gittiğinde kendisine kurulan tuzak sonucu Romanya polisi tarafından 8 Haziran'da yakalandı. Uzun süren bir iade sürecinin ardından Romanya tarafından ABD'ye gönderildi. 40 yaşındaki Türk işadamı pazartesi günü ilk kez mahkemeye çıktı. Suçunu kabul etmedi.

KONSOLOSLUK TAKİPTE

Tavan'ın avukatı Nejla Lane müvekkilinin suçlamaları reddettiğini kaydederken, isminin aklanmasını istediğini söyledi. Avukat ayrıca 40 yaşındaki işadamının önümüzdeki haftalarda kefaletle serbest bırakılması için başvuracaklarını ekledi. Türkiye'nin Chicago Konsolosluğu'ndan temsilciler de ihtiyaç olması durumunda Tavan'a destek olmak için duruşmada yer aldı. Tavan'ın avukatı Lane'in ifadesine göre işadamı hayatında ABD'de hiç bulunmadı ve bu ülkeden ithal ettiği ekipmanın İran ordusuna satıldığını bilmiyordu.

NASR FÜZELERİ İÇİN TASARLANDI

İddianamede Türk işadamının ABD'den edindiği parçaların İran Deniz Kuvvetleri tarafından RMS-16 isimli gelişmiş hücumbot yapımında kullanıldığı belirtiliyor. 16 metrekik teknenin İran tarafından geliştirilen Nasr isimli füzeyi fırlatması amaçlanıyordu.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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