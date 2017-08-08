ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı, İran'a ait bir insansız hava aracının uyarılara rağmen ABD'nin F/A-18E Super Hornet uçağına yaklaştığını açıkladı.

ABD Donanma Komutanlığı Sözcüsü Binbaşı Bill Urban, İran'a ait bir insansız hava aracı ile ABD'nin F/A-18E Super Hornet uçağı arasında "profesyonel ve güvenli olmayan" bir karşılaşma yaşandığını bildirdi.

"PROFESYONEL VE GÜVENLİ OLMAYAN BİR KARŞILAŞMA"

Urban, yaptığı yazılı açıklamada, "İran'a ait bir QOM-1 insansız hava aracı ile USS Nimitz Uçak Gemisinde VFA 147 filosuna bağlı bir F/A-18E Super Hornet uçağı arasında, 8 Ağustos'ta güvenli ve profesyonel olmayan bir karşılaşma oldu." dedi.

"İRAN İHA'SI UYARIYA RAĞMEN İRTİFA DEĞİŞTİREREK UÇAĞIMIZA YAKLAŞTI"

Binbaşı Urban, telsiz üzerinden İran İHA'sına, USS Nimitz etrafında operasyon halinde bulunan uçaklardan uzak durması çağrısı yapıldığı halde QOM-1'in uçak gemisine inmek üzere olan F/A-18E uçağına, irtifasını değiştirerek yaklaşmaya devam ettiğini belirtti.

"TEHLİKELİ YAKINLAŞMA ULUSLARARASI TEAMÜLLERE UYGUN DEĞİLDİ"

"F/A-18E, QOM-1 ile çarpışmamak için 200 fit yatay ve 100 fit dikey manevra yaptı. QOM-1'in sabit kanat uçaklarının operasyonun icra edildiği alanda tehlikeli yakınlaşması ve aynı irtifa ile manevrası çarpışma tehlikesi oluşturmuş ve uluslararası deniz teamül ve kanunlarına uygun değildi."

BU İLK DEĞİL, 2017'DE 13 KEZ AYNI DURUM YAŞANMIŞ

Urban, İran deniz kuvvetlerinin, ABD'nin bölgedeki kuvvetleri ile 2017'de 13 kez profesyonel ve güvenli olmayan yaklaşmalara giriştiğini ifade etti.

Kaynak: haberinburada