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İRAN VE BATILI DEVLETLER NÜKLEER MÜZAKERELERDE ANLAŞTI


İRAN VE BATILI DEVLETLER NÜKLEER MÜZAKERELERDE ANLAŞTI
Tarih : 14 Temmuz 2015, 15:03
Puan Ver : İran Ve Batılı Devletler Nükleer Müzakerelerde Anlaştı(5/10)6


İran ile Batılı devletler arasında Avusturya'nın başkenti Viyana'da gerçekleştirilen nükleer müzakerelerde anlaşma sağlandı. İsrail, "tarihi bir hata" olarak nitelediği anlaşmaya sert tepki gösterdi. ABD Başkanı Barack Obama ise İran'ın anlaşmayı ihlal etmesi halinde, tüm yaptırımların geri geleceği uyarısında bulundu.İran'ın nükleer programını kısıtlaması karşılığında Tahran'a uygulanan yaptırımların hafifletilmesini öngören anlaşma, taraflarca kabul edildi.



İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, anlaşmaya varılmasını "tarihi bir an" olarak tanımladı ancak "kusursuz değil" diye konuştu. AB Dış Politika Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini ise anlaşmayı "tüm dünya için umut belirtisi" diye niteledi.



İkili daha sonra ortak basın toplantısı düzenleyerek, anlaşmaya varıldığını kamuoyuna resmen açıkladı. Mogherini basın toplantısında yaptığı açıklamada, bu anlaşma uyarınca, İran'ın hiçbir şekilde nükleer silah edinemeyeceğini ya da üretemeyeceğini belirtti. Zarif ise "Sayın Mogherini'nin İngilizce yaptığı açıklamaları Farsça tekrarlayacağım" diye konuştu.



OBAMA: DENETİM ÜZERİNE İNŞA EDİLDİ

Beyaz Saray'da basın toplantısı düzenleyen ABD Başkanı Obama İran'la yapılan anlaşmanın, güven üzerine değil, denetim üzerine inşa edildiğini söyledi.



Tahran'ın anlaşmayı ihlal etmesi halinde, tüm yaptırımların geri geleceği uyarısında bulunan Obama, bu anlaşmayla İran'ın nükleer silah elde edebileceği tüm yolların önünün kesildini söyledi.



RUHANİ: YENİ BİR SAYFA AÇILDI

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Tahran'da düzenlediği basın toplantısında, yaptırım politikasının hiçbir zaman başarılı olmadığını söyledi. Anlaşmanın kazan-kazan ilkesine dayalı olduğunu ifade eden Ruhani, "Ramazan boyunca birçok insan nükleer müzakere ekibimiz için dua etti. Onların duaları yanıt buldu" dedi.



Ruhani, nükleer müzakerelerde anlaşmaya varılmasıyla dünya ile ilişkilerde yeni bir sayfa açıldığını belirtti.








Etiketler: İran  Ve  Batılı  Devletler  Nükleer  Müzakerelerde  Anlaştı    haber

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