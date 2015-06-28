

İran'ın Ankara Büyükelçisi Ali Rıza Bikdeli, Diplomasi Muhabirleri Derneği üyeleriyle iftarda biraraya gelerek soruları yanıtladı. Büyükelçi Bikdeli, Suriye sınırında oluşturulan Kürt koridoronunun Türkiye'ye kurulan komplo olduğunu söyledi.







"İŞBİRLİĞİ YAPMALIYIZ"



Türkiye ve İran'ın, Suriye'nin toprak bütünlüğünün korunması için işbirliği yapması gerektiğini vurguladı. Bikdeli şunları söyledi: "Fakat bu yeterli değildir. Bizler bir an önce Suriye'de barışın ve istikrarın sağlanması, diyalogun başlaması için yardımcı olmamız lazım



"SÜNNİ KOMŞULARI ETKİLEYECEK"



Bize göre Suriye'deki çatışmaları Türkiye hudutlarına doğru uzatmak komploların bir kısmını oluşturuyor. Ne mutlu ki hem Türkiye hem de İran, Suriye'nin toprak bütünlüğünün korunmasını vurguluyor. Bu gerçekleşmezse şu kesindir ki oradaki sıkıntılar öncelikle Suriye halkını sonra da Sünni komşularını etkileyecektir. Bu noktada hem İran hem de Türkiye zarar görecektir.



"İSTİKRAR SAĞLANMALI" Türkiye, Suriye'de istikrarın ve barışın sağlanması konusunda büyük bir kapasiteye sahiptir. BM'ye üye bir ülkenin toprak bütünlüğünü ihlal etmek, bu kapasiteleri yok edecektir. Biz umut ediyoruz ki, Türkiye ve İran İslam Cumhuriyeti kapasiteleri, barışın ve istikrarın sağlanması yönünde ve birlik içerisinde kullanılsın."







