

Shana Haber Ajansı'nda yer alan habere göre, İran gaz şirketi Direktörü Hamidreza Araghi, Türkiye'nin İran'dan aldığı doğalgazın fiyatında yüzde 35.5'lik bir indirim talebinde bulunduğunu belirterek, "Uluslararası Tahkim Mahkemesi, Türkiye'nin aldığı gazda yüzde 10-15'lik bir indirime karar verdi" dedi.Türkiye, yıllık 10 milyar metreküp doğalgaz aldığı İran'a karşı iki ayrı tahkim davası açmıştı. İran'a karşı 2012 yılında açılan bu davalardan biri fiyatların yüksekliği, diğeri ise eksik teslimat gerekçesiyle açılmıştı. Ancak eksik teslimat ile ilgili Türkiye'nin açtığı davada İran haklı bulunmuştu.