O Ülkeye Askeri Müdahale Gelebilir!
Yıldırım: Türkiye Hakikaten Büyük Bir Savaş Veriyor
Ünlü Oyuncu Uçakta Kalp Krizi Geçirdi!
Dev Transfer Tamamlandı! Draxler, Psg'de!
Fenerbahçe'ye Bedava Transfer: Taison
Fetö'cüler Yurtdışına Kaçarken Yakalandı
Memurlar Ssk'lı Eşine Kavuşacak!
Abd'den Tarihi Adım! İsrail Çıldırdı...
Adana İstanbul Uçak Bileti
Çikolata Slim Kullananlar Ne Diyor
Peluş Oyuncaklar Yaş Farkı Tanımıyor
Abd'den Türkiye İçin Güvenlik Uyarısı
Mardin'de Terör Örgütü Pkk Ve Hain Saldırıları Kınandı
Deaş'ın Karargah Binası İmha Edildi
Bakanlık'tan Erken Rezervasyon Uyarısı
El Bab'ın Anahtarı: Akil Tepesi
Pkk'nın Menfeze Tuzakladığı Patlayıcı İmha Edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'bize Dokunan Hesabını İyi Yapsın'
Balık Alırken Mutlaka Dikkat Edilmesi Gerekenler!
Ukrayna'da Fetö Okullarına İnceleme

iran türkiye'ye verdiği gazda indirim yapacak

İRAN TÜRKİYE'YE VERDİĞİ GAZDA İNDİRİM YAPACAK

İran haber ajansı Shana'nın haberine göre Uluslararası Tahkim Mahkemesi Türkiye'nin İran'dan ithal ettiği doğalgazın fiyatında yüzde 10-15'lik indirim yapılması kararını verdi.

Tarih : 02 Şubat 2016, 14:04
Puan Ver : İran Türkiye'ye Verdiği Gazda İndirim Yapacak(7/10)6


Shana Haber Ajansı'nda yer alan habere göre, İran gaz şirketi Direktörü Hamidreza Araghi, Türkiye'nin İran'dan aldığı doğalgazın fiyatında yüzde 35.5'lik bir indirim talebinde bulunduğunu belirterek, "Uluslararası Tahkim Mahkemesi, Türkiye'nin aldığı gazda yüzde 10-15'lik bir indirime karar verdi" dedi.Türkiye, yıllık 10 milyar metreküp doğalgaz aldığı İran'a karşı iki ayrı tahkim davası açmıştı. İran'a karşı 2012 yılında açılan bu davalardan biri fiyatların yüksekliği, diğeri ise eksik teslimat gerekçesiyle açılmıştı. Ancak eksik teslimat ile ilgili Türkiye'nin açtığı davada İran haklı bulunmuştu.








Etiketler: İran  Türkiye  Ye  Verdiği  Gazda  İndirim  Yapacak    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER