İRAN TÜRKİYE YASAĞINI KALDIRDI
İRAN Dışişleri Bakanlığı, 15 Temmuz darbe teşebbüsü ardından Türkiye'ye tur satışında seyahat acentelerine konulan yasağın kaldırıldığını açıkladı.
İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif'in gerçekleştirdiği resmi temaslar sırasında İranlı turistlerin can güvenliği konusunda Türkiye'nin güvence vermesiyle tur satışı yasağı kaldırılmıştır.
İranlı tur acenteleri komşu ülkeye tur satışı düzenleyebilir” denildi. Bakan Zarif'in de Türkiye'de sıcak bir şekilde karşılandığı belirtildi.
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