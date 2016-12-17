İRAN, TÜRKİYE TEZAHÜRATINI HAZMEDEMEDİ
İran'ın Ahvaz kentinde düzenlenen bir futbol müsabakası sırasında taraftarlar, Halep'teki katliamları protesto ederek, Beşşar Esed aleyhinde sloganlar attı. Tebriz'deki bir diğer maçta ise Türkiye lehine tezahürat üzerine İran devlet televizyonu yayını kesti.
İran'ın Huzistan eyaletine bağlı Ahvaz kentinde düzenlenen bir futbol müsabakası sırasında taraftarlar, Halep'teki katliamları protesto ederek, Beşşar Esed aleyhinde sloganlar attı.
Sivil aktivistler tarafından sosyal paylaşım sitesi Facebook'ta paylaşılan görüntülerde, Ahvaz'daki El-Gadir Stadyumu'nda düzenlenen bir futbol müsabakası sırasında Fulad takımı taraftarlarının Esed rejimi aleyhinde sloganlar atması yer alıyor.
Ahvazlı taraftarlar, Arapça olarak "Halep yok olmakta" ve "Ey Halep hepimiz seninleyiz" yazılı pankartlarla geldikleri stadyumda "Ey Beşşar Suriye'den defol" şeklinde sloganlar attı.
kaynak:yenişafak
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