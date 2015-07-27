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iran: terörizmle mücadele uluslararası ilkeye uymalı

İRAN: TERÖRİZMLE MÜCADELE ULUSLARARASI İLKEYE UYMALI

İran'ın resmi haber ajansı İRNA'nın sorusunu yanıtlayan Afham, “Terörizme karşı etkin bir mücadele için devletlerin çok boyutlu işbirliği yapması gerekiyor ancak bu aynı zamanda ülkelerin milli egemenliğine saygı gösterilerek uluslararası hukukun temel ilkelerine uygun olarak yapılmalı” dedi.

Tarih : 27 Temmuz 2015, 09:22
Puan Ver : İran: Terörizmle Mücadele Uluslararası İlkeye Uymalı(7/10)4


İran'ın resmi haber ajansı İRNA'nın sorusunu yanıtlayan Afham, “Terörizme karşı etkin bir mücadele için devletlerin çok boyutlu işbirliği yapması gerekiyor ancak bu aynı zamanda ülkelerin milli egemenliğine saygı gösterilerek uluslararası hukukun temel ilkelerine uygun olarak yapılmalı” dedi. Afham, “Devletlerin milli egemenliğini zayıflatacak her türlü eylem, şüphesiz terör gruplarını vahşi cinayetlerini ilerletmek için cesaretlendirecek” diye konuştu.

İranlı Sözcü, “Terör gruplarına karşı her türlü eylemin terörizm kurbanı olan ülkelerin devletleriyle koordineli şekilde yapılmalı” dedi.








Etiketler: İran  Terörizmle  Mücadele  Uluslararası  İlkeye  Uymalı    haber

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