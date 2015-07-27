İran'ın resmi haber ajansı İRNA'nın sorusunu yanıtlayan Afham, “Terörizme karşı etkin bir mücadele için devletlerin çok boyutlu işbirliği yapması gerekiyor ancak bu aynı zamanda ülkelerin milli egemenliğine saygı gösterilerek uluslararası hukukun temel ilkelerine uygun olarak yapılmalı” dedi.



İran'ın resmi haber ajansı İRNA'nın sorusunu yanıtlayan Afham, “Terörizme karşı etkin bir mücadele için devletlerin çok boyutlu işbirliği yapması gerekiyor ancak bu aynı zamanda ülkelerin milli egemenliğine saygı gösterilerek uluslararası hukukun temel ilkelerine uygun olarak yapılmalı” dedi. Afham, “Devletlerin milli egemenliğini zayıflatacak her türlü eylem, şüphesiz terör gruplarını vahşi cinayetlerini ilerletmek için cesaretlendirecek” diye konuştu.



İranlı Sözcü, “Terör gruplarına karşı her türlü eylemin terörizm kurbanı olan ülkelerin devletleriyle koordineli şekilde yapılmalı” dedi.