2017 Oscar Ödülleri töreninde En İyi Yabancı Film dalında ödülü takdim etmek için sahneye çıkan Charlize Theron'un görüntüleri, İran televizyon kanalı ILNA News tarafından sansürlendi



2017 Oscar Ödülleri töreninde En İyi Yabancı Film dalında ödülü takdim etmek için sahneye çıkan Charlize Theron'un görüntüleri, İran televizyon kanalı ILNA News tarafından sansürlendi



Omuzları ve yakası derin V şeklinde dekolteli bir elbise giyen Charlize Theron, kolları da dahil olmak üzere göğüs çatalından çenesine kadar siyah karalama ile sansürlendi.







kaynak:habertürk