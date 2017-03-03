İran Televizyonundan Charlize Theron'a Sansür!
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iran televizyonundan charlize theron'a sansür!

İRAN TELEVİZYONUNDAN CHARLİZE THERON'A SANSÜR!

2017 Oscar Ödülleri töreninde En İyi Yabancı Film dalında ödülü takdim etmek için sahneye çıkan Charlize Theron'un görüntüleri, İran televizyon kanalı ILNA News tarafından sansürlendi

Tarih : 03 Mart 2017, 17:26
Puan Ver : İran Televizyonundan Charlize Theron'a Sansür!(7/10)7


2017 Oscar Ödülleri töreninde En İyi Yabancı Film dalında ödülü takdim etmek için sahneye çıkan Charlize Theron'un görüntüleri, İran televizyon kanalı ILNA News tarafından sansürlendi



Omuzları ve yakası derin V şeklinde dekolteli bir elbise giyen Charlize Theron, kolları da dahil olmak üzere göğüs çatalından çenesine kadar siyah karalama ile sansürlendi.



 



kaynak:habertürk








Etiketler: İran  Televizyonundan  Charlize  Theron  A  Sansür    haber

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