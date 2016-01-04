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iran-suudi gerilimi ile petrol alev aldı!

İRAN-SUUDİ GERİLİMİ İLE PETROL ALEV ALDI!

OPEC üyesi ülkeler arasındaki siyasi gerginliğin ardından petrol fiyatları tırmanışa geçti. Brent petrol 38 doları aştı.

Tarih : 04 Ocak 2016, 17:35
Puan Ver : İran-Suudi Gerilimi İle Petrol Alev Aldı!(5/10)3


OPEC üyesi ülkeler arasındaki siyasi gerginliğin ardından petrol fiyatları tırmanışa geçti. Brent petrolün varil fiyatı 38 doları aştı. Brent petrol şu saatlerde yüzde 2.33 yükselişle 38.15 dolardan işlem görüyor.



Suudi Arabistan hafta sonunda Tahran büyükelçiliğine yapılan saldırıdan sonra İran ile diplomatik ilişkilerlin kesileceğini duyurmuş ve büyükelçilik personelinden 48 saat içinde ülkeyi terk etmesini istemişti. Büyükelçilik saldırısına Suudi Arabistan'daki bir Şii dini liderin idam edilmesi yol açmıştı.



Suudi Arabistan'ın İran'la diplomatik ilişkilerini kesmesinin ardından 3 ülke daha diplomatik kararlarını açıkladı. Bahreyn ve Sudan, İran ile olan diplomatik ilişkilerini kestiğini duyururken, Birleşik Arap Emirlikleri ise diplomatik temsil düzeyini maslahatgüzarlık seviyesine indirme ve ülkedeki İranlı diplomatların sayısını düşürme kararı aldı.








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