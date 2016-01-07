İran, Suudi Arabistan menşeli veya bu ülke üzerinden İran'a yapılacak tüm malların ithalatını yasakladı.



Cumhurbaşkanı HASAN Ruhani başkanlığındaki Bakanlar Kurulu toplantısında alınan kararla ayrıca Suudi arabistan'a yapılacak Umre seferlerinin de ikinci bildiriye kadar durdurulduğu belirtildi.







İRAN'DAN SALDIRI İDDİASI







Şii din adamı Nimr el Nimr'in idamı yüzünden Suudi Arabistan'la İran arasında büyük gerilim yaşanırken İran cephesinden flaş bir iddia geldi. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hüseyin Cabir Ensari, Yemen'in Başkenti Sana'daki İran Büyükelçilik binasına Suudi Arabistan savaş uçaklarının füze saldırısı düzenlendiğini söyleyerek olayı kınadıklarını belirtti. Saldırıda, binanın hasar gördüğünü ve bazı güvenlik görevlililerin yaralandığını kaydeden İranlı sözcü, saldırının "bilinçli ve sehven" yapıldığı öne sürdü.