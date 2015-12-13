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iran suriye'den asker çekiyor...

İRAN SURİYE'DEN ASKER ÇEKİYOR...

İran, Suriye'ye Esad'ı ayakta tutmak için gönderdiği askeri güçlerini geri çekiyor. İddiaya göre, askerler kayıplar arttığı için çekiliyor. Suriye'deki İranlı sayısının 2 binden 700'e düştüğü söyleniyor

Tarih : 13 Aralık 2015, 10:25
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Suriye'de muhalif gruplar ve DAEŞ'e karşı 2 yıldır rejim güçlerinin yanında savaşan İran'ın, güçlerini geri çekmeye başladığı iddia edildi.

Bloomberg Televizyonu'na konuşan ABD'li yetkililer, son haftalarda farklı cephelerde savaşan İran'ın Devrim Muhafızları'na bağlı milis güçlerinin çok sayıda kayıp vermesi nedeniyle birliklerin İran'a geri çekilmeye başladığını belirtti.

Yetkililer, daha önce 2 bin dolayında olan sayının 700'ün altına indiğini, İran'ın müttefiki Rusya'nın başlattığı hava saldırılarının da fazla etkili olmadığını kaydetti. Son aylarda İran'ın en çok dikkat çeken kayıplarından biri, 9 Ekim'de Tuğgeneral Hüseyin Hemedani'nin Halep'te öldürülmesiydi. Hemedani, İran Devrim Muhafızları Kuvvetleri Kudüs Ordusu Komutanı General Kasım Süleymani'nin yardımcısıydı.

 








Etiketler: İran  Suriye  Den  Asker  Çekiyor    haber

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