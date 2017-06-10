Artarak Dökülen Saçlara Dikkat!
Fenerbahçe'den Voleybola Transfer
Altının Kilogramı 142 Bin 300 Liraya Yükseldi
Diyarbakır'da Feci Kaza: 5 Kişi Hayatını Kaybetti
Seray Sever'den Nihat Hatipoğlu'na 'bebek' Sorusu
Suriye'de Gerilim! Abd Bir Kez Daha Vurdu
Atatürk'e Ve Annesine Küfreden Akar Tutuklandı
Aym'den İlk Fetö Kararı
Sim Kart Mobil Cihazlara Gömülü Olacak
Otomobil Endüstrisinin En İlginç 5 Mesleği
Karabükspor'da Çifte Transfer
Thy, 9'uncu Kez Avrupa'da En İyi Seçildi
Ağrı Kesici Yerine Kırmızı Biber Tüketin
Otomobilin Bagajından Silahla Vurulmuş 3 Yaralı Çıktı
Canlı Yayında 'lan' Kavgası!
Daha Fazla Beğeni Uğruna Oğlunun Hayatını...
Deniz Baykal'dan Adalet Yürüyüşü Açıklaması
Muhaliflerin Kongresiyle Ilgili Karar Çıktı
Kılıçdaroğlu Yürüyüşe Ara Verdi, Parti Grubuna Seslendi
Kayseri'deki 15 Askerin Şehit Olduğu Saldırı İle İlgili Flaş Gelişme

iran sokağa döküldü: 'suudi arabistan'a ölüm'

İRAN SOKAĞA DÖKÜLDÜ: 'SUUDİ ARABİSTAN'A ÖLÜM'

İran'da parlamento binasında ve Humeyni mezarı önünde gerçekleştirilen çifte saldırılar sonucunda hayatını kaybedenler için cenaze töreni düzenlendi.

Tarih : 10 Haziran 2017, 10:36
Puan Ver : İran Sokağa Döküldü: 'suudi Arabistan'a Ölüm'(10/10)10



İran Parlamentosu ve Humeyni mezarı önünde gerçekleştirilen çifte saldırılar sonucunda hayatını kaybeden 17 kişi için yüzlerce kişinin katıldığı cenaze töreni düzenlendi.




Başkent Tahran'da düzenlenen cenaze törenine katılan İranlılar Suudi Arabistan, İsrail ve Amerika aleyhine sloganlar attı.




İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani cenaze törenine katılarak hayatını kaybedenler için dua etti.




İran İslam Cumhuriyeti'nin dini lideri Ayetullah Ali Hamaney, terör saldırısının Tahran'ın ABD ve onun yandaşı Suudi Arabistan'a olan düşmanlığını arttıracağını ifade ederek, "Saldırı İran halkının azmine zarar vermeyecek ve saldırı sonucunda ABD hükümeti ve onun Suudi Arabistan gibi bölgedeki yandaşlarına olan düşmanlığın artmasından başka bir şey olmayacak" dedi.




Törende "Suudi Arabistan'a ölüm" ve "ABD'ye ölüm" sloganları atıldı.



 



kaynak:habertürk













Etiketler: İran  Sokağa  Döküldü    Suudi  Arabistan  A  Ölüm      haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER