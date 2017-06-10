

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani cenaze törenine katılarak hayatını kaybedenler için dua etti.



İran İslam Cumhuriyeti'nin dini lideri Ayetullah Ali Hamaney, terör saldırısının Tahran'ın ABD ve onun yandaşı Suudi Arabistan'a olan düşmanlığını arttıracağını ifade ederek, "Saldırı İran halkının azmine zarar vermeyecek ve saldırı sonucunda ABD hükümeti ve onun Suudi Arabistan gibi bölgedeki yandaşlarına olan düşmanlığın artmasından başka bir şey olmayacak" dedi.