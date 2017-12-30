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İran Sınırında Yapımı Devam Eden Duvar İnşaatının Yarısına Gelindi
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İRAN SINIRINDA YAPIMI DEVAM EDEN DUVAR İNŞAATININ YARISINA GELİNDİ


İran Sınırında Yapımı Devam Eden Duvar İnşaatının Yarısına Gelindi
Tarih : 30 Aralık 2017, 19:20
Puan Ver : İran Sınırında Yapımı Devam Eden Duvar İnşaatının Yarısına Gelindi(8/10)4

Suriye sınırına dünyanın en uzun 3'üncü duvarını ören Başbakanlık Toplu Konut İdaresi (TOKİ) İran sınırında inşasına başladığı 144 kilometrelik duvarın yarısını tamamladı.

İRAN SINIRNDAKİ DUVAR İNŞASI DEVAM EDİYOR

Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanı Ergün Turan, yaptığı açıklamada, İdare'nin sadece sosyal konut değil hastane, stadyum, okul gibi yapıları da inşa ettiğini anımsattı. Bu yıl içerisinde Türkiye-Suriye sınırındaki duvarı ve duvardan daha önemli olan güvenlik yolunu inşa ettiklerini aktaran Turan, İran sınırındaki duvar inşasının ise devam ettiğini aktardı."OLAĞANÜSTÜ VE TEHLİKELİ BİR ÇALIŞMA YAPIYORUZ"

Sınıra yapılacak toplam 144 kilometrelik duvarın 57,152 kilometrelik kısmının Iğdır'da, geriye kalan 86,848 kilometrelik kısmın ise Ağrı sınırında inşa edildiğini söyleyen Turan, "Sınırda olağanüstü ve tehlikeli bir çalışma yapıyoruz. Mayınlı arazilerin olması ve diğer etkenler işimizi daha da zorlaştırıyor. Buna rağmen büyük bir özveri ile çalışıyoruz. Beş ayrı etap halinde inşa ettiğimiz duvarın yarısını tamamladık. Ayrıca yolların yapımını da hızla devam ediyoruz" dedi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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