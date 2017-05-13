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iran sınırına 144 kilometrelik duvar

İRAN SINIRINA 144 KİLOMETRELİK DUVAR

Suriye sınırından kontrolsüz geçişlerin önlenmesi için Milli Savunma Bakanlığı ile yaptığı protokol çerçevesinde 688 kilometre uzunluğunda duvar inşa eden TOKİ, İran sınırında yapacağı 144 kilometrelik duvarın ihalelerini tamamladı.

Tarih : 13 Mayıs 2017, 16:10
Puan Ver : İran Sınırına 144 Kilometrelik Duvar(9/10)6


TOKİ Başkanı Ergün Turan, projeyle ilgili olarak, Iğdır ve Ağrı illerinde toplamda 144 kilometrelik sınır duvarı inşa edeceklerini belirterek, ‘'Ağrı ve Iğdır arasında yapılacak duvarın yanına aynı uzunlukta bir de yol inşa edileceğiz. 5 ayrı etap halinde inşa edeceğimiz duvarın ihale işlemlerini tamamladık. Şu anda inşa faaliyetleri için şantiye mobilizasyonu ve yer teslimi çalışmalarını yapıyoruz. Etap etap yapılacak inşaatın ilk bölümünü ekim ayında tamamlamayı planlıyoruz'' dedi.



Duvar boyunca 15 kapı inşa edileceklerini belirten TOKİ Başkanı Turan, ‘'Kapılarda kurşun geçirmez camlar bulunacak. Kapılarda üstün güvenlikli malzeme kullanıyoruz. Duvarı da taşınabilecek şekilde inşa ediyoruz. Dev blokların yapımında mukavemeti yüksek dayanıklı beton kullanıyoruz. TOKİ olarak sadece duvar kalıbı döküp monte etmiyoruz. Duvarın arkasına devriye atmak için güvenlik yolunu da yapıyoruz. İnşa sürecinin tamamı da yerli sermaye" dedi



 



kaynak:milliyet








Etiketler: İran  Sınırına  144  Kilometrelik  Duvar    haber

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