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iran savunma bakanı'ndan suudi arabistan'a tehdit

İRAN SAVUNMA BAKANI'NDAN SUUDİ ARABİSTAN'A TEHDİT

İran Savunma Bakanı Hüseyin Dehgan, Suudi Arabistan İkinci Veliaht Prensi ve Savunma Bakanı Muhammed Bin Selman'ın İran hakkındaki açıklamalarına tepki göstererek, "Suudiler düşüncesizce bir harekette bulunurlarsa, Mekke ve Medine hariç tüm krallıkları İran ordusu tarafından yok edilecek.

Tarih : 08 Mayıs 2017, 12:19
Puan Ver : İran Savunma Bakanı'ndan Suudi Arabistan'a Tehdit(8/10)8


İran Savunma Bakanı Hüseyin Dehgan, Suudi Arabistan İkinci Veliaht Prensi ve Savunma Bakanı Muhammed Bin Selman'ın İran hakkındaki açıklamalarına tepki göstererek, "Suudiler düşüncesizce bir harekette bulunurlarsa, Mekke ve Medine hariç tüm krallıkları İran ordusu tarafından yok edilecek." tehdidinde bulundu.



Lübnan merkezli Arapça yayın yapan ve Hizbullah örgütünün televizyon kanalı olarak bilinen el-Manar TV'ye verdiği demeçte, Dehgan, Bin Selman'ın, "Savaşın Suudi Arabistan'a ulaşmasını beklemeden İran'ın sınırları içerisinde gerçekleşmesi için çalışacağız." sözlerine tepki göstererek Suudi Arabistan'ı tehdit etti.



Suudi Arabistan yetkililerini "düşüncesizce" bir adım atma konusunda uyardıklarını söyleyen Dehgan, "Eğer düşüncesizce bir harekette bulunurlarsa, Mekke ve Medine hariç dokunmadık bir yer bırakmayacağız." dedi.



 



kaynak:haberler








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