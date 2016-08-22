İRAN: RUSYA'NIN ASKERİ ÜS KULLANIMI SONA ERDİ
Tahran, Rusya'nın Suriye'deki hava saldırıları için İran askeri üssünü kullanımının şimdilik sona erdiğini duyurdu.
İran Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Rusya'ın İran'da üssü yok ve burada konuşlu değil. Bu operasyonu gerçekleştirdiler ve şimdilik bu harekat sona erdi" denildi.
Rusya geçtiğimiz hafta Suriye'deki saldırılarını İran'ın Hamedan kenti yakınındaki Nojeh üssünden kaldırdığı savaş uçaklarıyla gerçekleştirmişti.
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