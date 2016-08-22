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iran: rusya'nın askeri üs kullanımı sona erdi

İRAN: RUSYA'NIN ASKERİ ÜS KULLANIMI SONA ERDİ

Tahran, Rusya'nın Suriye'deki hava saldırıları için İran askeri üssünü kullanımının şimdilik sona erdiğini duyurdu.

Tarih : 22 Ağustos 2016, 14:11
Puan Ver : İran: Rusya'nın Askeri Üs Kullanımı Sona Erdi(0/10)


İran Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Rusya'ın İran'da üssü yok ve burada konuşlu değil. Bu operasyonu gerçekleştirdiler ve şimdilik bu harekat sona erdi" denildi.



Rusya geçtiğimiz hafta Suriye'deki saldırılarını İran'ın Hamedan kenti yakınındaki Nojeh üssünden kaldırdığı savaş uçaklarıyla gerçekleştirmişti.








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