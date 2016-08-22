

İran Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Rusya'ın İran'da üssü yok ve burada konuşlu değil. Bu operasyonu gerçekleştirdiler ve şimdilik bu harekat sona erdi" denildi.







Rusya geçtiğimiz hafta Suriye'deki saldırılarını İran'ın Hamedan kenti yakınındaki Nojeh üssünden kaldırdığı savaş uçaklarıyla gerçekleştirmişti.