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iran, rusya'nın ankara büyükelçisi karlov'un...

İRAN, RUSYA'NIN ANKARA BÜYÜKELÇİSİ KARLOV'UN...

İran, Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'un suikaste kurban gitmesiyle ilgili ilk açıklamasını yaptı: Radikal grupların ülkeler arasında sorun çıkarma ve bölgeyi daha fazla istikrarsızlaştırma hedefi.

Tarih : 20 Aralık 2016, 10:17
Puan Ver : İran, Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Karlov'un...(6/10)6


 İran, Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'un silahlı saldırı sonucu öldürülmesini kınadı.



RADİKAL GRUPLARI İŞARET ETTİLER





İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Behram Kasımi, yazılı açıklamasında, "Bu canice eylem uluslararası hukukla hiçbir bağı olmayan radikal grupların, ülkeler arasında sorun çıkarma ve bölgeyi daha fazla istikrarsızlaştırma hedefiyle bu tip barbarca eylemler gerçekleştirdiğini göstermektedir." ifadelerini kullandı.



RUSYA'YA VE KARLOV'UN AİLESİNE BAŞSAĞLIĞI



Kasımı ayrıca, Rusya hükümetine ve saldırıda yaşamını yitiren Karlov'un ailesine başsağlığı dileklerinde bulundu.



 



 



kaynak:haberler








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