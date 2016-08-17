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İran Rus uçaklarının üssünden havalandığını yalanladı

İRAN RUS UÇAKLARININ ÜSSÜNDEN HAVALANDIĞINI YALANLADI

Tahran, Rus savaş uçaklarının Suriye'yi bombalamak için Hamedan Üssü'nden havalanmadığını açıkladı. Moskova ise, ikinci günde de uçakların Suriye'deki IŞİD hedeflerini bombardımana tuttuğunu ilan etti.

Tarih : 17 Ağustos 2016, 12:39
Puan Ver : İran Rus Uçaklarının Üssünden Havalandığını Yalanladı(0/10)


Tahran, Suriye'deki hedefleri vurmak için İran'ın Rusya'ya hava üssü tahsis ettiğini yalanladı. İran Meclisi'nin açık oturumunda konuşan Meclis Başkanı Ali Laricani, "İran, Rusya veya her hangi bir başka ülkeye askeri üs tahsis etmemiştir" dedi.



Laricani, "Anayasanın 146 maddesi uyarınca herhangi bir yabancı askeri üssün ülkede bulunması yasaktır. Bir müttefik olarak Rusya'yla Suriye gibi bölge meselleri konusunda işbirliği içinde olsak da askeri üs vermiş değiliz. Basında bu yönde çıkan haberleri tekzip ediyoruz" diye konuştu.








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