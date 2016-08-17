

Tahran, Suriye'deki hedefleri vurmak için İran'ın Rusya'ya hava üssü tahsis ettiğini yalanladı. İran Meclisi'nin açık oturumunda konuşan Meclis Başkanı Ali Laricani, "İran, Rusya veya her hangi bir başka ülkeye askeri üs tahsis etmemiştir" dedi.







Laricani, "Anayasanın 146 maddesi uyarınca herhangi bir yabancı askeri üssün ülkede bulunması yasaktır. Bir müttefik olarak Rusya'yla Suriye gibi bölge meselleri konusunda işbirliği içinde olsak da askeri üs vermiş değiliz. Basında bu yönde çıkan haberleri tekzip ediyoruz" diye konuştu.