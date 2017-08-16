Kuzey Kore'nin nükleer çalışmalarıyla gerilen ABD'ye bir uyarı da İran'dan geldi. İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, ABD'nin ülkesine yeni ambargolar uygulaması halinde nükleer programlarını yeniden başlatabilecekleri uyarısında bulundu.

"NÜKLEER PROGRAM 2 ÖNCESİNDEN DAHA İLERİ BİR AŞAMADA OLACAK"

İran Parlamentosu'nda konuşan Ruhani ayrıca bu durumda programlarının, ABD ve diğer önde gelen güçlerle imzaladıkları nükleer anlaşmanın imzalandığı iki yıl öncesine göre daha ileri bir aşamada olacağını söyledi.

"TEHDİT VE AMBARGO GÖRÜRSEK DAHA GÜÇLÜ ŞEKİLDE BAŞLARIZ"

Ruhani, ülkesinin nükleer anlaşmadaki yükümlülüklerini yerine getirmek istediğini söyledi ancak "bunun tek seçenek olmadığını" vurguladı ve ekledi: Tehdit ve ambargo diline geri dönmek isteyenler, geçmişteki hayallerinin mahkumları. Bunu yapmak istiyorlarsa, haftalar ya da aylar sonra değil, saatler içinde geçmişteki durumumuza daha güçlü bir şekilde döneriz.

"ABD, İYİ BİR ORTAK OLMADIĞINI GÖSTERDİ"

İran Cumhurbaşkanı ayrıca dünyanın, Paris İklim Anlaşması'ndan çekilen ve Küba'yla varılan anlaşmanın bazı noktalarından geri adım atan Trump yönetimindeki ABD'nin "iyi bir ortak ve güvenilir bir müzakereci olmadığını net bir şekilde gördüğünü" söyledi.

İRAN ABD'Yİ, ABD İRAN'I SUÇLUYOR

İran, ABD'nin balistik füze programlarını hedef alan tek taraflı ambargolarının nükleer anlaşmayı ihlal ettiğini söylüyor.Ancak Washington yönetimi, İran'ın füze denemelerinin ilgili BM Güvenlik Konseyi kararlarına aykırı olduğunu savunuyor.

BM, İRAN'A NÜKLEER FAALİYETLERE GİRMEME ÇAĞRISI YAPMIŞTI

BM kararında nükleer anlaşma onaylanmış ve İran'a "balistik teknolojiyi kullanarak yapılan füze denemeleri de dahil olmak üzere nükleer başlık takılabilecek şekilde tasarlanmış balistik füzelerle ilgili herhangi bir faaliyete girişmeme" çağrısı yapılmıştı.

İRAN: TAMAMEN BARIŞÇIL

İran ise füzelerin nükleere başlık takılacak şekilde tasarlanmadığını ve nükleer programının tamamen barışçıl olduğunu savunuyor.

TRUMP TEHDİT ETMİŞTİ

ABD Başkanı Donald Trump, birçok kez nükleer anlaşmadan çekilme tehdidinde bulunmuş ve İran'ın geçen Ocak ayı sonunda yaptığı füze denemesinin ardından "ABD'nin artık İran'ın düşmanca ve saldırgan faaliyetlerine göz yummayacağını" söylemişti.

İRAN'A YENİ AMBARGOLAR

Washington yönetimi, füze denemesinin nükleer anlaşmanın doğrudan ihlali anlamına gelmediğini kabul etmekle birlikte, füze programı ve Devrim Muhafızları ile bağlantılı 25 kişi ve kuruma karşı ambargolar uygulamaya başlamıştı. Temmuz sonunda ise İran'ın dünyanın yörüngesine uydu gönderebilecek kapasitede bir roket denemesinden sonra 6 İran şirketi de ambargo kapsamına alınmıştı.

KARŞILIKLI REST ÇEKMİŞLERDİ

ABD Başkanı Donald Trump ay başında da başkanın İran'ın balistik füze programıyla bağlantılı kişilere ambargolar koymasını gerektiren bir tasarıyı imzalayıp, yasalaştırmıştı. İranlı milletvekilleri ise misilleme olarak, balistik füze programı ve Devrim Muhafızları'nın dış kolu Kudüs Gücü'ne ayrılan bütçeyi önemli bir şekilde arttıran yasayı büyük çoğunlukla kabul etmişti.

Kaynak: haberinburada