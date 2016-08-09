Çıktığı günden bu yana dünyayı kasıp kavuran ve halen yükselişine devam eden Pokemon GO, ilk kez bir ülke de ülke genelinde yasaklandı!



Çıktığı günden bu yana dünyayı kasıp kavuran ve halen yükselişine devam eden Pokemon GO, ilk kez bir ülke de ülke genelinde yasaklandı!



Pokemon GO, güvenlik endişeleri sebebiyle çeşitli bölgelerde yasaklanmış ve o bölgede Pokemon avlar gözaltına alınmaya başlamıştı. Ancak bu kez küçük çaplı değil de tüm ülkeyi kapsayan bir yasak geldi. İran'da ‘güvenlik endişesi' nedeniyle Pokemon GO oynamak tamamen yasaklandı.



İran'da internet erişimini kontrol eden ve pek çok yetkiye sahip olan Sanal Alem Yüksek Konseyi tarafından alınan karara göre bundan sonra İran genelinde Pokemon avlamak yasaklandı. Konsey yaptığı açıklama da yasağın gerekçesinin güvenlik endişeleri olduğunu söyledi. Konsey ne tür bir endişe duyulduğu konusunda bilgi vermezken tahminler yasağın devlet kurumları ve özel mülklere girişler nedeniyle geldiği yönünde.



İnsanları sokağa çıkmaya ve gezmeye teşvik eden Pokemon GO, video oyunlarının en büyük eleştiri noktası olan eve kapanmayı ortadan kalmıştı. Ancak buna rağmen eleştiriler gelmeye devam etmekte. Özellikle pokemonların özel mülk, askeri üst, devlet kurumu fark etmeden çıkması ve insanları o noktalara çekmesi eleştirilerin temelini oluşturmakta. Gelişmiş ülkelerde bu sorun teşkil etmezken bizim gibi gelişmekte olan ve gelişmemiş ülkelerde kimi kesimler oyunun yasaklanması gerektiğini öne sürmekte.



Dünya'da Endonezya'da polislerin görev başında Pokemon Go oynaması yasaklanırken, Fransa'da oyunu oynarken askeri bölgeye giren bir kişi tutuklanmıştı. Ülkemizde de Diyanet-Sen başkanı ‘batının İslam dinine karşı bir oyunu' olarak tanımlayarak oyunun yasaklanmasını istemişti.



En basit şeyin bile İslam dünyası üzerinde oyun olduğunu düşünenlere göre 'emperyalist güçlerin İslam dünyası üzerindeki yeni oyunu' olan Pokemon GO, aslında insanları bir arada olmaya ve sokakta dolaşmaya teşvik etmekte. Oyunun en büyük sorunu olan pokemonların özel mülklerde çıkması ise uygulamaya gelecek bir güncelleme ile rahatlıkla çözülebilecek bir sorun.



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