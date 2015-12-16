

Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu'nun İran'ın nükleer silah geliştirdiği endişesiyle 12 yıl önce başlattığı soruşturma sona erdi.







Kurum, 2009 yılından beri İran'ın bu yönde herhangi bir adım attığına dair kanıt bulunamadığını açıkladı.







Atom Enerjisi Kurumu, İran'ın 2003 ve 2009 yılları arasında nükleer silah araştırmaları yaptığını ancak daha sonra buna son verdiğini belirtti.







İran ise gelişmeleri memnuniyetle karşıladığını açıkladı. İran Dışişleri Bakanlığı, nükleer programlarının barışçıl olduğunu yineledi.







Soruşturmanın kapanması İran'a yönelik uluslararası yaptırımlarının kaldırması yolunda önemli bir adım olarak görülüyor. Atom Enerjisi Kurumu da, yaptırımların ocak ayı ortasında kaldırılabileceğini bildirdi.