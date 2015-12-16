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iran nükleer silah üretmiyor

İRAN NÜKLEER SİLAH ÜRETMİYOR

İran'ın nükleer silah üretmediği 12 yıllık soruşturmanın ardından kanıtlandı. Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu, soruşturmanın resmi olarak kapandığını açıkladı.

Tarih : 16 Aralık 2015, 09:18
Puan Ver : İran Nükleer Silah Üretmiyor(5/10)3


Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu'nun İran'ın nükleer silah geliştirdiği endişesiyle 12 yıl önce başlattığı soruşturma sona erdi.



Kurum, 2009 yılından beri İran'ın bu yönde herhangi bir adım attığına dair kanıt bulunamadığını açıkladı.



Atom Enerjisi Kurumu, İran'ın 2003 ve 2009 yılları arasında nükleer silah araştırmaları yaptığını ancak daha sonra buna son verdiğini belirtti.



İran ise gelişmeleri memnuniyetle karşıladığını açıkladı. İran Dışişleri Bakanlığı, nükleer programlarının barışçıl olduğunu yineledi.



Soruşturmanın kapanması İran'a yönelik uluslararası yaptırımlarının kaldırması yolunda önemli bir adım olarak görülüyor. Atom Enerjisi Kurumu da, yaptırımların ocak ayı ortasında kaldırılabileceğini bildirdi.








Etiketler: İran  Nükleer  Silah  Üretmiyor    haber

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