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İran Meclisinde Milletvekillerinin AB Temsilcisiyle Selfie Çektirmesi Olay Oldu

İRAN MECLİSİNDE MİLLETVEKİLLERİNİN AB TEMSİLCİSİYLE SELFİE ÇEKTİRMESİ OLAY OLDU

İran meclisinde, milletvekillerinin AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Mogherini ile "selfie" çektirmeleri ülkede tartışmalara yol açtı.

Tarih : 06 Ağustos 2017, 21:20
Puan Ver : İran Meclisinde Milletvekillerinin Ab Temsilcisiyle Selfie Çektirmesi Olay Oldu(5/10)1

İran meclisinde Cumhurbaşkanlığı seçimlerini kazanan Hasan Ruhani için düzenlenen yemin törenin ardından bazı milletvekillerinin, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Mogherini ile "selfie" çektirmek için yoğun çaba içine girmesi ülkede sosyal medyada tartışma çıkarttı.

İRAN'I AŞAĞILAMAKLA" SUÇLANDILAR

"Yabancılara özenti", "yaptırım uygulayanlara ilgi" ve "İran'ı aşağılamak" şeklindeki eleştiriler üzerine, söz konusu görüntüler içinde yer alanlardan Şiraz Milletvekili Ferecullah Recebi, Twitter hesabından özür mesajı paylaştı.

MEZHEP TARTIŞMASI ÇIKTI

Tahran Milletvekili Mahmud Sadıki, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda ise ülkedeki Ehli Sünnet temsilcilerinden Sistan-Belucistan Cuma Namazı İmamı Abdulhamid İsmailzehi'ye davette bulunulmamasını eleştirdi. Sadıki, "Kabinede Ehli Sünnetten kimsenin bulunmamasını bakan sayısının sınırlı olmasıyla açıklayabilirler, peki yemin törenine İsmailzehi'nin davet edilmemesini neyle açıklayacaklar?" ifadelerini kullandı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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