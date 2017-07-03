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İRAN, KUZEY IRAK'TAKİ DAĞLIK BÖLGEYİ BOMBALADI!


İRAN, KUZEY IRAK'TAKİ DAĞLIK BÖLGEYİ BOMBALADI!
Tarih : 03 Temmuz 2017, 15:38
Puan Ver : İran, Kuzey Irak'taki Dağlık Bölgeyi Bombaladı!(7/10)6


Doğu sınır komşusu İran, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) Erbil kentine bağlı sınırdaki dağlık Balekayeti bölgesini obüs atışlarıyla bombaladığı belirtildi.



Şafak saatlerinde start verilen obüs atışlarının hala yoğun şekilde devam ettiğini dile getiren Kaymakam İzzet, birçok tarım arazisinin zarar gördüğünü, yaylalarda yangın çıktığını aktardı.



 



 



 



 



kaynak:habermat








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