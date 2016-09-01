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iran kendi internet ağını kuruyor

İRAN KENDİ İNTERNET AĞINI KURUYOR

İran, batı dünyasının kontrolünde olan İnternet'in yerine kendi ülke içi veri bağlantı ağını kuruyor.

Tarih : 01 Eylül 2016, 10:05
Puan Ver : İran Kendi İnternet Ağını Kuruyor(5/10)5


İran, batı dünyasının kontrolünde olan İnternet'in yerine kendi ülke içi veri bağlantı ağını kuruyor.

2005 yılında ilk çalışmalarına başlanan İran ağının ilk bölümü 11 yıl sonra nihayet kullanıma açıldı. İran içindeki sunucular sayesinde normal internetten 6 kat daha hızlı çalışan İran ağı, aynı zamanda devletin veri iletişimi üzerindeki kontrolünü de kolaylaştırıyor.

İran'ın kendi ağına sahip olmasının bir önemi de, yabancı devletlerin İran kurumlarının iletişimine sızmasının ve Sruxnet gibi virüsler yerleştirmesinin zorlaşması. Bunun başarılabilmesi için yabancı ajanların İran'daki sunuculara fiziksel olarak sızması ve virüsleri sunucuların içinden yerleştirmesi gerekecek. Dolayısıyla İran'ın, daha önce nükleer tesislerine büyük zarar veren Stuxnet gibi devlet yapımı virüslere karşı savunma kalkanı oluşmuş bulunuyor.

İran yeni ağı Mart 2017'de tam kapasiteyle kullanıma açacak. Ülke dışından bu ağa bağlanmak mümkün olmayacak ancak İran içindeki e-ticaretin ve iletişimin büyük oranda bu ağda yoğunlaşması bekleniyor. İran'ın ülkedeki ticari ve resmi kuruluşları da bu ağda faaliyet göstermeye zorlayacağı da tahmin ediliyor.



Sistemi güncellediler 100 kişiyi tutukladılar








Etiketler: İran  Kendi  İnternet  Ağını  Kuruyor    haber

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