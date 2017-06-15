İRAN: KATAR PAZARINI TÜRKİYE'YE KAPTIRDIK
İran Gıda Üreticileri Kooperatifi Başkanı Mehdi Kerimi, Katar konusunda önemli bir fırsat kaçırdıklarını ve pazarı Türkiye'ye kaptırdıklarını söyledi.
İran'ın yarı resmi haber ajansı Tasnim'in haberine göre Kerimi, "Maalesef Katar konusunda fırsatları değerlendiremedik ve zamanında bu pazara girmeyi başaramadık." diye konuştu.
KATAR PAZARINI TÜRKİYE'YE KAPTIRDIK
Türkiye'nin, Katar ambargosunun başlamasından 48 saat sonra ülkedeki marketlerin gıda raflarını doldurduğunu belirten Kerimi, Katar pazarını Türkiye'ye kaptırdıklarını ifade etti.
Katar'ın yıllık 3 milyar doları bulan gıda ithalatı olduğuna dikkati çeken Kerimi, İran'ın geçen yıl Katar'a yalnızca 18 milyon dolarlık gıda ürünü ihracatı gerçekleştirdiğini kaydetti.
kaynak:sabah
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
Bu Haberle İlgili Yorumlar