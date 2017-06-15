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iran: katar pazarını türkiye'ye kaptırdık

İRAN: KATAR PAZARINI TÜRKİYE'YE KAPTIRDIK

İran Gıda Üreticileri Kooperatifi Başkanı Mehdi Kerimi, Katar konusunda önemli bir fırsat kaçırdıklarını ve pazarı Türkiye'ye kaptırdıklarını söyledi.

Tarih : 15 Haziran 2017, 16:23
Puan Ver : İran: Katar Pazarını Türkiye'ye Kaptırdık(8/10)8




İran'ın yarı resmi haber ajansı Tasnim'in haberine göre Kerimi, "Maalesef Katar konusunda fırsatları değerlendiremedik ve zamanında bu pazara girmeyi başaramadık." diye konuştu.



KATAR PAZARINI TÜRKİYE'YE KAPTIRDIK



Türkiye'nin, Katar ambargosunun başlamasından 48 saat sonra ülkedeki marketlerin gıda raflarını doldurduğunu belirten Kerimi, Katar pazarını Türkiye'ye kaptırdıklarını ifade etti.



Katar'ın yıllık 3 milyar doları bulan gıda ithalatı olduğuna dikkati çeken Kerimi, İran'ın geçen yıl Katar'a yalnızca 18 milyon dolarlık gıda ürünü ihracatı gerçekleştirdiğini kaydetti.



 



kaynak:sabah










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