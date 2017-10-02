Kuzey Irak'ın İran sınırında hareketli saatler yaşandı. İran, IKBY sınırına tank ve ağır toplar konuşlandırdı.

OPERASYON İÇİN ADIM MI ATILDI?

İran'ın Irak ve Türkiye ile birlikte Kuzey Irak'taki sınır kapılarına operasyon yapılacağı konuşuluyordu. Bu gelişme akıllara "Operasyon için adım mı atıldı?" sorusunu getirdi.

KASR-I ŞİRİN BÖLGESİNDE TATBİKAT

IKBY Başkanı Mesud Barzani'ye yakın yayın organı Rudaw da, İran ordusu ve Irak'taki Şii milis gücü Haşdi Şabi'nin İran'ın Irak sınırı yakınındaki Kasr-ı Şirin bölgesinde ortak askeri tatbikat düzenlediğini duyurdu.

Habere göre, tatbikata İran Kara Kuvvetleri, topçu birlikleri, insansız hava araçları (İHA) ve helikopterler katıldı. Ayrıca bölgedeki sınır kapıları geçici olarak kapatıldı.

"TANKLAR KÜRT TARAFINDAN GÖRÜNÜYOR"

İran'ın, Irak'ın özerk Kürt bölgesiyle olan sınırına topçu desteğinde 12 adet tank konuşlandırdığı bildirildi. Bu gelişme, Kuzey Irak'ta geçen hafta yapılan Kürtbağımsızlık referandumuna tepki olarak İran ve Irak silahlı kuvvetleri tarafından planlanan ortak tatbikatların parçası olarak görülüyor.

Kuzey Irak Bölgesel Kürt Yönetimi'nin başkenti Erbil'de konuşan bir Kürt yetkili "Tanklar, Kürt tarafından görünüyor" dedi.

TATBİKATIN İLK AŞAMASI 25 EYLÜL'DE YAPILMIŞTI

İran ordusu, tatbikatın ilk aşamasını 25 Eylül'de IKBY'de yapılan bağımsızlık referandumundan 1 gün önce düzenlemişti.

Kaynak: haberinburada