İRAN GÜÇLERİ PYD'NİN ENERJİ SAHALARINA YÜRÜDÜ, ABD HEMEN BOMBALADI
Suriye'de Esad rejimi saflarında çatışan İran güçleri, Deyrizor'da PYD'nin kontrolündeki enerji sahalarına ilerlemek isteyince ABD'nin hava saldırısı üzerine geri çekildi.
Suriye'de Beşşar Esed rejimi saflarında çatışan İran güçleri, Deyrizor'da terör örgütü PYD/PKK'nın işgalindeki enerji sahalarına ilerlemek istedi. PYD/PKK'dan 22 noktayı ele geçiren güçler, ABD'nin hava saldırısı üzerine geri çekildi.
İRAN GÜÇLERİ VE PYD ARASINDA ÇATIŞMALAR SÜRÜYOR
Şubat ayının başında İran güçleri, enerji zengini Deyrizor ilinde PYD/PKK'nın işgalindeki petrol ve gaz sahalarını ele geçirmek için saldırı düzenlemiş, ABD yoğun bombardımanla karşılık vermişti. İran güçleri ve PYD/PKK arasındaki çatışmalar devam ediyor.
İRAN GÜÇLERİ ELE GEÇİRDİĞİ 22 NOKTADAN GERİ ÇEKİLDİ
4 gün önce İran güçleri, PYD/PKK'nın işgalindeki Salihiye bölgesine yığınak yaptı ve Koniko gaz sahasının çevresine roket saldırıları düzenlemeye başladı. İran güçleri, Koniko güzergahındaki Cedide Akidat ve Cedide Bakkara bölgesinde ilerleyerek, 22 noktayı ele geçirdi. Dün gece 23.00 sularında ABD savaş uçakları İran güçlerini ve Salihiye'deki yığınaklarını vurdu. Bunun üzerine İran güçleri, ele geçirdikleri tüm noktalardan geri çekildi.
SURİYE'NİN EN BÜYÜK PETROL SAHALARI
Irak sınırına hakim Deyrizor, ülkenin en büyük enerji kaynaklarına ev sahipliği yapıyor. Kenti ikiye bölen Fırat Nehri'nin doğusu, Suriye'nin en büyük petrol sahalarını oluşturan 11 yatağı barındırıyor. El Ömer, Tanak, Vard, Afra, Kevari, Cafra, Carnuf, Azrak, Kahar, Şueytat ve Galban petrol sahaları, tahmini hesaplamalara göre Suriye'nin enerji kaynaklarının yaklaşık üçte birini oluşturuyor.
Kaynak: haberinburada
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