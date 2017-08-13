İRAN GENELKURMAY BAŞKANI TÜRKİYE'YE GELİYOR!
İran Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Muhammed Bakıri, Türk mevkidaşı Hulusi Akar'ın davetlisi olarak üst düzey bir askeri ve siyasi heyet başkanlığında 15 Ağustos Salı günü Türkiye'ye geliyor.
İran'dan Türkiye'ye önemli bir ziyaret gerçekleşiyor. Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar'ın İranlı mevkidaşı Salı günü Türkiye'de olacak.
ZİYARET 3 GÜN SÜRECEK
İran'ın resmi haber ajansı İRNA'nın, Genelkurmay Başkanlığı'na dayandırlan haberine göre, İran heyeti üç gün sürecek Türkiye'deki temasları kapsamında, yüksek düzeyli askeri ve siyasi Türk yetkilerle görüşmelerde bulunacak.
MASADAKİ EN ÖNEMLİ KONU, TERÖRLE MÜCADELE
Haberde, Bakıri'nin Türkiye ziyaretinde, terörle mücadele, bölgesel gelişmeler, savunma alanındaki ikili ilişkiler ve sınır işbirliği konularının başlıca konular olarak ele alınacağı belirtildi.
İranlı Tümgeneral Bakıri, geçen ay yaptığı bir konuşmada, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin Irak'tan ayrılmasını öngören bağımsızlık referandumunu "kabul edilemez" diye değerlendirmişti.
Kaynak: haberinburada
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