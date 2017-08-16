Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran Genelkurmay Başkanı Muhammed Bakıri'yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Orgeneral Hulusi Akar'ın davetlisi olarak Türkiye'ye gelen İran Genelkurmay Başkanı Muhammed Bakıri'yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti.



ORG. AKAR İLE GÖRÜŞMÜŞTÜ



Salı günü Türkiye'ye gelen ve Karargah'ta Orgeneral Akar tarafından askeri törenle karşılanan Tümgeneral Bakıri'nin Türkiye ziyaretinde öncelikle, "terörle mücadele, bölgesel gelişmeler, savunma alanındaki ikili ilişkiler ve sınır işbirliği" konularının ele alınacağı açıklanmıştı.



BAĞIMSIZLIK REFERANDUMUNA KARŞI ÇIKMIŞTI



Tümgeneral Bakıri, geçen ay yaptığı bir konuşmada, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin Irak'tan ayrılmasını öngören bağımsızlık referandumunu "kabul edilemez" diye değerlendirmişti.



























Kaynak: haberinburada



