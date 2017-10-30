İRAN DUYURDU: RUHANİ, TRUMP'IN EYLÜL AYINDAKİ GÖRÜŞME TALEBİNİ REDDETMİŞ
"Füze üretmeye devam edeceğiz" diyerek ABD'ye meydan okuyan İran Cumhurbaşkanı Ruhani, ABD Başkanı Trump'ın Eylül ayında yaptığı görüşme talebini reddetmiş.
İran Dışişleri Bakanlığı, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin, ABD Başkanı Donald Trump'ın görüşme talebini reddettiğini açıkladı.
RUHANİ, TRUMP'I GERİ ÇEVİRDİ
İran devlet haber ajansı IRNA'nın aktardığına göre İran Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Behram Kasımi, medyada çıkan iddiaları doğrulayarak Ruhani'nin Eylül ayında düzenlenen Birleşmiş Milletler Genel Kurulu sırasında Trump'ın görüşme talebini geri çevirdiğini söyledi.
ARACI MACRON
BM Genel Kurulu sırasında iki lider de konuşmalarında birbirilerine karşı sert ifadeler kullanmıştı.
İran medyasında yer alan haberlerde aynı zamanda Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un bu görüşmeyi organize etmek için aracı olduğu öne sürülmüştü.
Ancak Kasımi bu iddiayı reddetti.
"FÜZE ÜRETMEYE DEVAM EDECEĞİZ"
Ruhani aynı zamanda dün mecliste yaptığı konuşmada, ülkesinin güvenliği için füze üretmeye devam edeceklerini söyledi.
Ruhani'nin bu sözleri, ABD'nin Temsilciler Meclisi'nde İran'a füze programı yüzünden yeni yaptırım kararları alınmasının ardından geldi.
Trump, İran ile 2015 yılında yapılan nükleer anlaşmaya karşı çıkarak İran'ı bu anlaşmaya uymamakla suçluyor.
Kaynak: haberinburada
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