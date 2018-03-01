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İran, Dolarla İthalatı Yasakladı

İRAN, DOLARLA İTHALATI YASAKLADI

İran Merkez Bankası, ticari işletmelerin ABD doları kullanarak ithalat siparişi vermesini yasaklandığını açıkladı.

Tarih : 01 Mart 2018, 17:20
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İran, Amerikan doları üzerinden ithalat siparişi verilmesini yasakladı. Merkez Bankası tarafından Sanayi, Madencilik ve Ticaret Bakanlığı'na gönderilen talimat uyarınca, ithalatçıların dolar yerine diğer döviz birimleriyle sipariş verebileceği ancak uygulamanın daha önce yapılan başvuruları kapsamadığı kaydedildi.

YASAĞIN GEREKÇESİ

İran medyası, yasak kararının, Washington yönetiminin 2015'teki nükleer anlaşmaya rağmen İran bankacılık sistemi üzerinde sürdürdüğü kısıtlamalar nedeniyle alındığını aktardı.

İran'ın Mehr ajansı, ithalatçıların ABD yaptırımları nedeniyle dolar alımını bankalar yerine döviz şirketleri vasıtasıyla temin ettiği, bu durumun döviz bürolarındaki ABD doları talebinin artmasına neden olduğu yazdı.

DÖVİZ İŞLEMİ YAPANLAR TUTUKLANMIŞTI

Ülkede geçtiğimiz günlerde döviz fiyatlarındaki sert dalgalanmalar üzerine, birçok döviz bürosu kapatılıp döviz işlemi yapan yüzlerce kişi tutuklanmıştı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: İran  Dolarla  İthalatı  Yasakladı    haber

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