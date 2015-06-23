İRAN DOĞALGAZINDA İTHALAT ARTIŞI FİYATI DÜŞÜREBİLİR
İran'ın Ankara Büyükelçisi Bikdeli "Türkiye, İran'dan daha fazla doğalgaz alımı gerçekleştirecek. İran da bunu göz önünde bulundurarak fiyatta belli bir indirime gidecek" dedi.
İran'ın Ankara Büyükelçisi Bikdeli "Türkiye, İran'dan daha fazla doğalgaz alımı gerçekleştirecek. İran da bunu göz önünde bulundurarak fiyatta belli bir indirime gidecek" dedi.
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