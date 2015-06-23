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iran doğalgazında ithalat artışı fiyatı düşürebilir

İRAN DOĞALGAZINDA İTHALAT ARTIŞI FİYATI DÜŞÜREBİLİR

İran'ın Ankara Büyükelçisi Bikdeli "Türkiye, İran'dan daha fazla doğalgaz alımı gerçekleştirecek. İran da bunu göz önünde bulundurarak fiyatta belli bir indirime gidecek" dedi.

Tarih : 23 Haziran 2015, 16:03
Puan Ver : İran Doğalgazında İthalat Artışı Fiyatı Düşürebilir(10/10)12


İran'ın Ankara Büyükelçisi Bikdeli "Türkiye, İran'dan daha fazla doğalgaz alımı gerçekleştirecek. İran da bunu göz önünde bulundurarak fiyatta belli bir indirime gidecek" dedi.








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