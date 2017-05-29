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İRAN DIŞIŞLERİ BAKANLIĞI'NDAN FLAŞ TÜRKİYE AÇIKLAMASI!


İRAN DIŞIŞLERİ BAKANLIĞI'NDAN FLAŞ TÜRKİYE AÇIKLAMASI!
Tarih : 29 Mayıs 2017, 17:02
Puan Ver : İran Dışışleri Bakanlığı'ndan Flaş Türkiye Açıklaması!(6/10)5


PKK'nın İran yapılanması olan PJAK, geçtiğimiz günlerde iki İranlı askere saldırmıştı. Saldırı sonrası İranlı yetkililer konuyu Türkiye'ye iletti. Şimdi Ankara'dan cevap bekleniyor. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Behram Kasımi konuyla ilgili basın açıklaması yaptı. Yaptığı konuşmada Kasımi, bölücü terör örgütü olan PKK'nın İran yapılanması olan PJAK önceki gün ülkemizin sınırına yakın bir bölgede İran askerlerine yapılan saldırıdan bahsetti. Kasımi konuyu ciddi bir biçimde takp ettikleirni söyledi.



 



 



kaynak:vatandanhaber








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