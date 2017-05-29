

PKK'nın İran yapılanması olan PJAK, geçtiğimiz günlerde iki İranlı askere saldırmıştı. Saldırı sonrası İranlı yetkililer konuyu Türkiye'ye iletti. Şimdi Ankara'dan cevap bekleniyor. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Behram Kasımi konuyla ilgili basın açıklaması yaptı. Yaptığı konuşmada Kasımi, bölücü terör örgütü olan PKK'nın İran yapılanması olan PJAK önceki gün ülkemizin sınırına yakın bir bölgede İran askerlerine yapılan saldırıdan bahsetti. Kasımi konuyu ciddi bir biçimde takp ettikleirni söyledi.















kaynak:vatandanhaber