HABERLER.com / Irak eski Cumhurbaşkanı Celal Talabani için Süleymaniye'de cenaze töreni düzenlendi. Törende ilginç görüntüler de ortaya çıktı.

BARZANİ ÇELENK BIRAKTI

IKBY Başkanı Mesud Barzani cenazede siyasi hayatı boyunca çekiştiği Talabani'nin naaşına çelenk bıraktı. Törende birçok ülkenin temsilcileri de yer aldı.

İRAN DIŞİŞLERİ BAKANI ZARİF VE BARZANİ YAN YANA

İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif de törene katılan isimler arasındaydı. Hatta Zarif'in Barzani ile yan yana oturdukları görüldü. Hatırlanacağı üzere İran, IKBY'deki korsan referandumun ardından Barzani'yi sert bir dille eleştirmiş referandumu tanımadıklarını belirtmişti.

İran şu anda Barzani'ye karşı Irak ve Türkiye ile ortak hareket ediyor. Hatta önümüzdeki günlerde bu 3 ülke IKBY sınır kapılarına ortak operasyon düzenleyebilir.

Kaynak: haberinburada