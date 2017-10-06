İRAN DIŞİŞLERİ BAKANI ZARİF VE BARZANİ, TALABANİ'NİN CENAZESİNDE YAN YANA OTURDU
HABERLER.com / Irak eski Cumhurbaşkanı Celal Talabani için Süleymaniye'de cenaze töreni düzenlendi. Törende ilginç görüntüler de ortaya çıktı.
BARZANİ ÇELENK BIRAKTI
IKBY Başkanı Mesud Barzani cenazede siyasi hayatı boyunca çekiştiği Talabani'nin naaşına çelenk bıraktı. Törende birçok ülkenin temsilcileri de yer aldı.
İRAN DIŞİŞLERİ BAKANI ZARİF VE BARZANİ YAN YANA
İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif de törene katılan isimler arasındaydı. Hatta Zarif'in Barzani ile yan yana oturdukları görüldü. Hatırlanacağı üzere İran, IKBY'deki korsan referandumun ardından Barzani'yi sert bir dille eleştirmiş referandumu tanımadıklarını belirtmişti.
İran şu anda Barzani'ye karşı Irak ve Türkiye ile ortak hareket ediyor. Hatta önümüzdeki günlerde bu 3 ülke IKBY sınır kapılarına ortak operasyon düzenleyebilir.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Abd, 20 Yılın Ardından Sudan'a Uyguladığı Ambargoyu Kaldırdı
- Fransa'da Terör Alarmı: Bir Saatiniz Var, Yoksa Patlayacak
- Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hindistanlı Oyuncu Khan'ı Kabul Etti
- Ali Ağaoğlu'ndan, Kadir Topbaş'ın İstifasıyla İlgili İlginç Yorum: Gömün Gitsin
- Katalonya Referandumunun Resmi Sonuçlarını Açıkladı! Sandıktan Bağımsızlık Çıktı
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
- İzlanda Maçında Stoperde Oynatılan Mehmet Topal 3 Golde De Hata Yaptı
- Türkiye Teknik Direktörü Lucescu'nun Kadro Seçimi Büyük Tepki Topladı
- Rıdvan Dilmen'den İlginç İzlanda Maçı Yorumu
- Tff Başkanı Yıldırım Demirören İstifa Sinyali Verdi
- Eski Hakem Erman Toroğlu: Demirören, Arda Turan Ve Lucescu Defolsun Gitsin
DÜNYA HABERLERİ
- İspanya Hükümeti, Polis Şiddeti Nedeniyle Katalonya'dan Özür Diledi
- Hollanda'da Provokatif Geziye Yasak: Müslüman Mahallesinde İslam'a Hakaret Edeceklerdi
- Abd'de Oğlunu Aşılatmayı Reddeden Anneye Hapis Cezası
- İşte Bir Dönem İki Ülkede De Kan Kusturan Daeş'in Elinde Kalan Bölgeler
- Ankara Büyükelçisi Duyurdu: Başbakan En Kısa Zamanda Irak'ı Ziyaret Edebilir
Bu Haberle İlgili Yorumlar