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İran Devrim Muhafızlarına Mensup Birlik Komutanı Suriye'de Öldürüldü
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İran Devrim Muhafızlarına Mensup Birlik Komutanı Suriye'de Öldürüldü

İRAN DEVRİM MUHAFIZLARINA MENSUP BİRLİK KOMUTANI SURİYE'DE ÖLDÜRÜLDÜ

İran Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Fatihin Taburu Birliğinin komutanı Abdullah Hüsrevi, Suriye'de çıkan çatışmada öldü.

Tarih : 15 Ekim 2017, 19:30
Puan Ver : İran Devrim Muhafızlarına Mensup Birlik Komutanı Suriye'de Öldürüldü(9/10)5

İran Devrim Muhafızları Ordusu'na (DMO) mensup üst düzey bir askerin Suriye'deki çatışmalarda öldürüldüğü bildirildi.

ÇATIŞMADA ÖLDÜ

İran'ın yarı resmi haber ajansı Tasnim'e göre, DMO'ya bağlı "Fatihin Taburu" adlı birliğin komutanı olan Abdullah Hüsrevi, dün Suriye'deki çatışmalar sırasında öldürüldü.MEMLEKETİNDE CENAZE TÖRENİ DÜZENLENECEK

Sekiz yıl süren İran-Irak savaşında da görev yaptığı belirtilen Hüsrevi için, memleketi Arak kentinde cenaze töreni düzenleneceği kaydedildi.SURİYE'DE 2 BİN 400 İRAN ASKERİ SAVAŞIYOR

Resmi olmayan rakamlara göre, Suriye'deki çatışmalarda öldürülen İran'a bağlı asker sayısının 2 bin 400 civarında olduğu belirtiliyor.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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