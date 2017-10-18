Başbakan Binali Yıldırım, yarın Ankara'ya resmi ziyaret gerçekleştirecek olan İran Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı İshak Cihangiri ile Çankaya Köşkü'nde bir araya gelecek.

MASADA KUZEY IRAK VAR

Görüşmede, Kuzey Irak'ta yaşanan çatışmalar masada olacak. Bilndiği üzere korsan referandumun ardından Türkiye, İran ve Irak ortak hareket etme kararı almıştı.

Habertürk'ün haberine göre, Kuzey Irak'a uygulanacak ambargolar, Kerkük sorunu gibi sorunların görüşülmesi beklenen görüşmede, Cihangiri'nin sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşüp görüşmeyeceği henüz kesinlik kazanmış değil.

GEÇEN AY TELEFONLA GÖRÜŞMÜŞLERDİ

Başbakan Yıldırım, İran Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı Cihangiri ile 28 Eylül'de telefonla görüşmüştü.

Yıldırım, görüşmeye ilişkin, "İran ile her konuda, gerek PKK terörüyle mücadele gerek Suriye'deki sorunların çözülmesi gerekse ikili ilişkilerimizin daha da geliştirilmesi gibi önemli konularda kararlar alacağız." ifadelerini kullanmıştı.

HULUSİ AKAR, AY BAŞINDA İRAN'A GİTMİŞTİ

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, 3 Ekim'de İran'a gitmiş ve İran Savunma Bakanı Emir Hatemi ile bir araya gelmişti. 4 Ekim günü de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İran'a ziyaret gerçekleştirmiş, İran Cumhurbaşkanı Ruhani ile görüşme gerçekleştirmişti

Kaynak: haberinburada