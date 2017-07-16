İçişleri Bakanı Soylu, Bbc'yi Teröre Destek Vermekle Suçladı!
Son Dakika! Siirt Pkk'lı Teröristler Köy Basıp Bir Vatandaşı Şehit Etti
Pkk, Bir Oğlunu Daha Kaçırmak İstedi, Karşı Koyunca Şehit Edildi
Suriye Ordusu Dey-Rez Zor'daki Hava Üssünde Kuşatmayı Deldi
Fenerbahçe'nin Ofsayt Tartışmalı Golü, Geceye Damgasını Vurdu
Irma Kasırgası Abd'nin Kapılarına Dayandı! 6,3 Milyon Kişi Tahliye Edilecek
Aykut Kocaman: Kötü Oyunumuzla Fenerbahçe Tarihine Geçiyoruz
Emre Belözoğlu: Topa Hakim Olursak Türkiye'de Herkesi Yenebiliriz
Süper Lig'de Aytemiz Alanyaspor, Atiker Konyaspor'u 2-0 Yendi
Süper Lig'de Başakşehir, Fenerbahçe'yi 3-2 Mağlup Etti
Yine Stat Terörü! Babacan'ın Kafasına Su Şişesi Attılar
15 Temmuz Gecesi Erdoğan'ı Koruyan Polislerin Fetö'den Tutuklandığı Ortaya Çıktı
Son Dakika! Erdoğan Ve Trump'la Telefonda Görüştü
Kılıçdaroğlu'nun Konvoyuna Saldıran Terörist Öldürüldü
Van'da Zırhlı Polis Aracı Takla Attı: 1 Şehit, 3 Yaralı
Arkadaşını Aradı Vuruldum Dedi, Ertesi Gün Cesedi Bulundu
Chp Ve Hdp'li Vekiller Panelde Bir Araya Geldi
Oğuzhan Özyakup: Türkiye'de Oynadığım En Kötü Zemin
Gaziantepspor, Borçları Nedeniyle 18 Yeni Futbolcuyu Oynatamayacak
Şenol Güneş: Zor Oldu, Biraz Yıprandık Ama 3 Puanı Hak Ettik

İran Cumhurbaşkanı Ruhani'nin Kardeşi Tutuklandı

İRAN CUMHURBAŞKANI RUHANİ'NİN KARDEŞİ TUTUKLANDI

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin kardeşi Hüseyin Feridun, "mali suçlar" nedeniyle yargılandığı davada hakkında verilen para cezasını ödemediği için tutuklandı.

Tarih : 16 Temmuz 2017, 18:00
Puan Ver : İran Cumhurbaşkanı Ruhani'nin Kardeşi Tutuklandı(10/10)6

İraİran Yargı Erki'ne ait Mizan Haber Ajansı'nın haberine göre, Yargı Erki Sözcüsü Gulamhüseyin Muhseni Ejei düzenlediği haftalık basın toplantısında, "mali suçlar" nedeniyle yargılandığı davada para cezasına mahkum edilen Feridun'un söz konusu teminatı ödemediği için tutuklanarak cezaevine konulduğunu belirtti.

"CEZAYI ÖDEMEDİĞİ İÇİN TUTUKLANDI"

Muhseni Ejei, sanıkları arasında Cumhurbaşkanı Ruhani'nin kardeşi Feridun'un da bulunduğu "mali suçlar" davasında kararın dün verildiğini ifade etti.

Açıklanan karar gereği, Feridun'un para cezasına çarptırıldığını aktaran Muhseni Ejeni, "Ancak söz konusu şahıs cezayı ödemediği için cezaevine konuldu." dedi.

Muhseni Ejei, bu durumun geçici bir hapis cezası olmadığını, Feridun'un ancak para cezasını ödedikten sonra serbest bırakılacağını vurguladı.

Söz konusu para cezasının miktarı hakkında bilgi sahibi olmadığını dile getiren Yargı Erki Sözcüsü, dosyanın incelendiğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Ruhani'nin kendisine özel kalem müdürü olarak atadığı, en küçük kardeşi Hüseyin Feridun'un, "banka müdürlerinin bordro davası ve Refah Bankası'na müdür atama olaylarına müdahil olduğu" gerekçesiyle suçlu bulunduğu belirtiliyor.

AHMEDİNEJAD'IN YARDIMCISI DA TUTUKLANMIŞTI

İran eski cumhurbaşkanlarından Mahmud Ahmedinejad'ın yardımcısı Hamid Bakayi de görev yaptığı dönemde karıştığı "mali suçlar" nedeniyle 15 milyon 350 bin dolar tutarındaki para cezasını ödeyemediği için tutuklanarak ceza evine gönderilmişti.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: İran  Cumhurbaşkanı  Ruhani  Nin  Kardeşi  Tutuklandı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER