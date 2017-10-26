İRAN CUMHURBAŞKANI RUHANİ'DEN IRAK BAŞBAKANI İBADİ'YE: BÖLGEYE EGEMEN OLMA NİYETİNDE DEĞİLİZ
İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Irak Başbakanı Haydar el-İbadi ile yaptığı görüşmede, "İran, bölgede asla bir egemenlik kurma niyetinde değil" açıklamasında bulundu.
Türkiye'ye gerçekleştirdiği ziyaretin ardından İran'da temaslarda bulunan İbadi, Cumhurbaşkanı Ruhani ile bir araya geldi.
"İRAN, BÖLGEDE EGEMENLİK KURMA NİYETİNDE DEĞİL"
Görüşmede Ruhani, "İran, bölgede egemenlik kurma niyetinde olmadığı gibi, bölgedeki güvenliğin en büyük destekçisi ve terörle mücadelenin ön safında yer almaktadır. Bugün, bölge ülkeleri arasında anlaşmazlık ve gerginliğin sürmesi için hiç bir neden görmüyoruz" dedi.
"BÖLÜCÜ YAKLAŞIMLARLA MÜCADELE DEVAM ETMELİ"
Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin düzenlediği referanduma değinen Ruhani, "Irak'ın toprak bütünlüğüne zarar veren terör ve bölücü yaklaşımlarla mücadele devam etmeli. Tahran, Bağdat merkezi yönetiminin güçlenmesinden yanadır. İran, Irak'ın güvenliğini kendi güvenliği olarak görüyor" diye konuştu.
"KRİZ GERGİNLİKTEN UZAK ŞEKİLDE ÇÖZÜLMELİ"
Ruhani, Bağdat yönetiminin IKBY'deki sorunu bölge insanlarının haklarını dikkate alarak gerginlikten uzak şekilde çözmeye çalışmasının önemli bir yaklaşım olduğunu kaydetti.
Kaynak: haberinburada
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