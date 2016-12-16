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İRAN BAŞKONSOLOSLUĞU ÖNÜNDE HALEP PROTESTOSU


İRAN BAŞKONSOLOSLUĞU ÖNÜNDE HALEP PROTESTOSU
Tarih : 16 Aralık 2016, 16:56
Puan Ver : İran Başkonsolosluğu Önünde Halep Protestosu(8/10)6


Özgür Düşüne ve Eğitim Hakları Derneği (ÖZGÜR-DER) ve kendilerine 'Üniversiteli Müslümanlar' ismini veren bir grup, Halep'teki sivil ölümleri protesto etmek için İran Başkonsolosluğu önünde eylem yaptı.



'İRAN, YALAN, NİFAK, KATLİAM'



Yaklaşık bin kişilik grup, Cuma namazının ardından Fatih Cağaloğlu'ndaki İran Başkonsolosluğu yakınında toplandı. Ellerinde 'Kuşatılan Halep değil, kardeşliğimizdir', 'İran, yalan, nifak, katliam', 'Katil İran'ın destekçileri, bu kan sizi bulacak' dövizleri taşıyan kalabalık, sık sık tekbir getirerek İran aleyhine slogan attı. Arapça yazılı dövizler de taşıyan ve aralarında kadınların da bulunduğu kalabalık, İran Başkonsolosluğu'na doğru yürüdü. Polis ekipleri, eylem nedeniyle İran Başkonsolosluğu önünde güvenlik önlemi alırken, konsolosluğun bulunduğu Babı Ali Caddesi'ni trafiğe kapattı. Ayrıca, polis helikopteri eylem boyunca uçuş yaptı.



 



kaynak:sabah








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