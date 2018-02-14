İRAN, ABD'YE RESTİ ÇEKTİ: SURİYE'Yİ TERK EDİN
Hamaney'in başdanışmanı Ali Akbar Velayati, "İran'ın Suriye'deki askeri varlığı Suriye hükümetinin daveti üzerinedir. Suriye hükümetinin izni olmaksızın orada bulunanlar Suriye'yi terk etmelidir" dedi.
Hamaney'in Başdanışmanı Ali Akbar Velayati, İran'ın Suriye'deki askeri varlığının meşru olduğunu, Şam'ın davetine dayandığını ve ABD kuvvetlerini ülkeyi terk etmeye çağırdığını söyledi.
"SURİYE'NİN DAVETİ ÜZERİNE BURADAYIZ"
İran'ın ruhani lideri Ayetullah Ali Hamaney'in Başdanışmanı Ali Akbar Velayati, İran'ın Suriye'den çekilmesi gerektiğini söyleyen Dışişleri Bakanı Rex Tillerson'a tepki olarak şunları söyledi: "İran'ın Suriye'deki askeri varlığı Suriye hükümetinin daveti üzerinedir. Suriye hükümetinin izni olmaksızın orada bulunanlar Suriye'yi terk etmelidir" ifadelerini kullandı.
Kaynak: haberinburada
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