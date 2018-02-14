Rtük Uyardı, Hadise Kapandı!
Avrupa'dan İhanet Şovuna Yasak! Hainlerin Güvendiği Dağlara Kar Yağdı
Milyonlarca Vatandaşın Merakla Beklediği Soy Ağacı Sayfası Açıldı
Abd'de Liseye Saldırı! İşte İlk Görüntüler
Abd'de Liseye Silahlı Saldırı! Çatışma Çıktı, Yaralılar Var
Şansölye'ye Zeytin Dalı: Yeni Bir Sayfa Açalım
'oğlum Bak Git' Videosundaki Genç Görenleri Şaşırttı
Dev Mücadelede Kazanan Anadolu Efes Oldu
İstanbul'un Ortasında Gizemli Şeyhülislam Mezarı! Üstüne Bina Yaptılar
İsrail'den Şaşırtan Sözde Ermeni Soykırımı Kararı!
Kocası İstedi, O Yaptırdı! Estetik Ameliyatlara 5 Milyon Sterlin Harcadı, Kediye Benzedi
Ülke Yasa Boğuldu! Ünlü Prens Hayatını Kaybetti
Gökyüzünde İstanbullulara Çifte Sürpriz
Vampir Kadın Ayda 2 Litre Kan Emiyor
Ünlü Müzik Grubunun 3 Üyesi Terör Listesine Girdi!
Ak Parti'li Vekilden Bomba Kılıçdaroğlu İddiası: Uzun Sürmeyecek!
Brüksel'de Üst Düzey Askeri Görüşme: Masada Afrin Var!
Pkk'ya Katılan İngiliz Terörist, Hakim Karşısına Çıktı!
Abd Ulusal Güvenlik Ajansı'nın Girişinde Silahlı Saldırı: 3 Yaralı
Abd Büyükelçiliğinin Olduğu Caddenin İsmi Değiştirildi!

iran, abd'ye resti çekti: suriye'yi terk edin

İRAN, ABD'YE RESTİ ÇEKTİ: SURİYE'Yİ TERK EDİN

Hamaney'in başdanışmanı Ali Akbar Velayati, "İran'ın Suriye'deki askeri varlığı Suriye hükümetinin daveti üzerinedir. Suriye hükümetinin izni olmaksızın orada bulunanlar Suriye'yi terk etmelidir" dedi.

Tarih : 14 Şubat 2018, 20:20
Puan Ver : İran, Abd'ye Resti Çekti: Suriye'yi Terk Edin(9/10)6


Hamaney'in Başdanışmanı Ali Akbar Velayati, İran'ın Suriye'deki askeri varlığının meşru olduğunu, Şam'ın davetine dayandığını ve ABD kuvvetlerini ülkeyi terk etmeye çağırdığını söyledi.



"SURİYE'NİN DAVETİ ÜZERİNE BURADAYIZ"



İran'ın ruhani lideri Ayetullah Ali Hamaney'in Başdanışmanı Ali Akbar Velayati, İran'ın Suriye'den çekilmesi gerektiğini söyleyen Dışişleri Bakanı Rex Tillerson'a tepki olarak şunları söyledi: "İran'ın Suriye'deki askeri varlığı Suriye hükümetinin daveti üzerinedir. Suriye hükümetinin izni olmaksızın orada bulunanlar Suriye'yi terk etmelidir" ifadelerini kullandı.



 



 



 



 



 



 



Kaynak: haberinburada

 






Etiketler: İran  Abd  Ye  Resti  Çekti  Suriye  Yi  Terk  Edin    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER