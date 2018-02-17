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İran Abd'ye Meydan Okudu: Kürt Bölgelerine Sızmasına İzin Vermeyeceğiz!
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İran ABD'ye Meydan Okudu: Kürt Bölgelerine Sızmasına İzin Vermeyeceğiz!

İRAN ABD'YE MEYDAN OKUDU: KÜRT BÖLGELERİNE SIZMASINA İZİN VERMEYECEĞİZ!

İran'ın dini lideri Ayetullah Hamaney'in başdanışmanı, terör örgütü PYD/PKK'ya destek veren ABD'ye "Kürt bölgelerine sızmasına izin vermeyeceğiz!" sözleriyle meydan okudu.

Tarih : 17 Şubat 2018, 21:20
Puan Ver : İran Abd'ye Meydan Okudu: Kürt Bölgelerine Sızmasına İzin Vermeyeceğiz!(10/10)6

İran'ın dini lideri Ayetullah Hamaney'in başdanışmanı Ali Ekber Velayeti, "Ortadoğu bölgesinin en önemli sorunu ABD" dedi.

"İSLAM ÜLKELERİNE KARŞI SİYASİ KOMPLO"

İran'ın dini lideri Ayetullah Hamaney'in başdanışmanı Ali Ekber Velayeti, Irak Dışişleri Bakanı İbrahim Caferi ile görüşmesinin ardından ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson'ın Ortadoğu ziyaretine ilişkin açıklamalarda bulundu. Velayeti, Ortadoğu'nun en önemli sorununun ABD olduğunu vurgulayarak, "ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson'ın bölge ziyareti ABD'nin, bölgedeki İslami ülkelere karşı askeri ve siyasi komplolarının yenilgiye uğramasından dolayı gerçekleşti" dedi.

"İZİN VERMEYECEĞİZ"

İran'ın ABD'nin Ortadoğu'daki siyasi, askeri ve güvenlik konusundaki hareketlerini takip ettiğini belirten Velayeti, "İran, Irak ve Suriye kesintisiz iş birliği ile ABD'nin, Kürt bölgelerine sızmasına izin vermeyecektir" diye konuştu.

"MİLLETLER KENDİ POTANSİYELİNE ODAKLANMALI"

Irak Dışişleri Bakanı Caferi de Irak'ın potansiyellerini vurgulayarak, "Milletler kendi ülkeleri içindeki potansiyele odaklanırsa hiçbir düşman o milletin karşısında duramaz" ifadesini kullandı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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