İran Cumhurbaşkanı Ruhani, "İran füze üretimine devam edecek ve bu uluslararası anlaşmaları ihlal etmek anlamına gelmiyor." dedi.

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, devlet televizyonuna yaptığı açıklamada, İran'ın füze üretimine devam edeceğini ve bunun uluslararası anlaşmaları ihlal etmediğini belirtti.

"FÜZE YAPTIK, YAPMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Ruhani 'Füze yaptık, yapıyoruz ve yapmaya devam edeceğiz. Ancak bu uluslararası anlaşmaları hiçe sayıyoruz anlamına gelmez' sözleriyle füze yapmaya devam edeceklerini açıkladı.

YASA TASARISI 2'YE KARŞI 423 OYLA KABUL EDİLMİŞTİ

ABD Kongresinin alt kanadı Temsilciler Meclisi'nde yapılan oylamada, İran'ın uzun menzilli balistik füze programını hedef alan bir yasa tasarısı 2'ye karşı 423 oyla kabul edilmişti.

TRUMP, İRAN'IN UZUN MENZİLLİ PROGRAMINA KARŞI ÇALIŞMA BAŞLATMIŞTI

ABD Başkanı Donald Trump 13 Ekim'de yeni İran stratejisini açıklamıştı. Buna göre adımlar atmaya başlayan ABD Kongresi, İran'ın uzun menzilli programına karşı çalışma başlatmıştı.

Kaynak: haberinburada