Galatasaray Eski Başkanı Polat, Adaylık Kararını Verdi
Yılbaşı Tatili Turizm Sektörünü Hareketlendirdi
Bankalar 3 Ay İçinde 2 Milyarlık Alacağını Sattı
Kadıköy'ün Önde Gelen Mahallelerinde Konut Fiyatları Düştü
Litecoin'in Kurucusu Bütün Litecoin'lerini Sattı
Portekiz Basını: Beşiktaş, Ara Transferde Benficalı Rafa Silva'yı Transfer Edecek
Efsane Futbolcu, Benden Bu Kadar Dedi
Fetö'cü Enes Kanter, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Hakaret Ettiği İçin Yargılanacak
Akaryakıt İstasyonlarında Mesafe Kısıtlaması İstihdama Engel Oluyor
Dursun Özbek: Devre Arasına Kadar Takımın Başına Biri Gelecek
Çavuşoğlu: İran Ve Azerbaycan'dan Doğal Gaz Ve Petrol İthalatını Artıracağız
Yeni Kimliklerin Dağıtımı 2017'de Bitecek Söylentisi, Vatandaşları Panikletti! Nüfus'a Koştular
Kadıköy'deki Kurbağalıdere Köprüsü Yenileniyor
Eski Galatasaraylı Amrabat'ın Rakibe Yumruğu Ortalığı Karıştırdı
Köy Evleri Sit Alanı İlan Edilince Halk Göç Etmek Zorunda Kaldı
Kanal İstanbul Projesinden 1,7 Milyar Metreküp Toprak Çıkarılacak
Mintay Tekstil 2016'dan Beri İflas Erteleme Bekliyor
Beymen Halka Arz Oluyor
İtalyan Devi Juventus, Cenk Tosun İçin Nabız Yokladı
Bir Tweet Bitcon'in Tepetaklak Etti! Tarihi Düşüş Yaşadı

İran, ABD'ye Meydan Okudu: Füze Üretmeye Devam Edeceğiz

İRAN, ABD'YE MEYDAN OKUDU: FÜZE ÜRETMEYE DEVAM EDECEĞİZ

İran Cumhurbaşkanı Ruhani, "İran füze üretimine devam edecek ve bu uluslararası anlaşmaları ihlal etmek anlamına gelmiyor." dedi.

Tarih : 29 Ekim 2017, 13:50
Puan Ver : İran, Abd'ye Meydan Okudu: Füze Üretmeye Devam Edeceğiz(6/10)2

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, devlet televizyonuna yaptığı açıklamada, İran'ın füze üretimine devam edeceğini ve bunun uluslararası anlaşmaları ihlal etmediğini belirtti.

"FÜZE YAPTIK, YAPMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Ruhani 'Füze yaptık, yapıyoruz ve yapmaya devam edeceğiz. Ancak bu uluslararası anlaşmaları hiçe sayıyoruz anlamına gelmez' sözleriyle füze yapmaya devam edeceklerini açıkladı.

YASA TASARISI 2'YE KARŞI 423 OYLA KABUL EDİLMİŞTİ

ABD Kongresinin alt kanadı Temsilciler Meclisi'nde yapılan oylamada, İran'ın uzun menzilli balistik füze programını hedef alan bir yasa tasarısı 2'ye karşı 423 oyla kabul edilmişti.

TRUMP, İRAN'IN UZUN MENZİLLİ PROGRAMINA KARŞI ÇALIŞMA BAŞLATMIŞTI

ABD Başkanı Donald Trump 13 Ekim'de yeni İran stratejisini açıklamıştı. Buna göre adımlar atmaya başlayan ABD Kongresi, İran'ın uzun menzilli programına karşı çalışma başlatmıştı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: İran  Abd  Ye  Meydan  Okudu  Füze  Üretmeye  Devam  Edeceğiz    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER