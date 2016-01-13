

Basra Körfezi'nde 2 Amerikan botuna el koyarak içindeki 10 askeri gözaltına alan İran, yapılan ilk incelemede botların navigasyon sistemlerinin arıza yapması nedeniyle İran karasularına girdiğinin anlaşıldığını belirtti.











Devrim Muhafızları Deniz Kuvvetleri Komutanı Tuğamiral Ali Fedevi, "Amerikan botlarının navigasyon sistemlerindeki arıza nedeniyle İran karasularına girdiği anlaşıldı ve konu çözülmek üzeredir. Denizciler muhtemelen serbest bırakılacak" açıklamasında bulunmuştu.







Daha önce İran Devrim Muhafızları Sözcüsü Tuğgeneral Ramazan Şerif, askerlerin sorguya tabi tutulacağını belirterek, "Olayın kasıtlı olmadığı anlaşılırsa farklı tavır sergilenecek fakat sorgulamada denizcilerin İran karasularına girişinin istihbarat amaçlı olduğu anlaşılırsa gereken yapılacaktır" diye konuşmuştu.