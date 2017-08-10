İRAN, 629 YILDIR ELİNDE BULUNDURDUĞU KİLİSE ÇANINI TÜRKİYE'YE İADE EDECEK
İran, 1388 yılından beri elinde bulunan ve uzun süredir müzede sergilediği Van'daki Aziz Meryem Kilisesi'ne ait çanı iade edeceğini duyurdu.
İran, ülkesindeki bir müzede sergilen 629 yıllık çanı, ait olduğu Van'ın Aziz Meryem Kilisesi'ne iade edeceğini bildirdi.
1388 YILINDA HEDİYE EDİLMİŞTİ
Van Aziz Meryem Kilisesi'ne 1388 yılında hediye edilen çan, şu anda İran'ın Batı Azerbaycan eyaletinin merkezi Urumiye şehrindeki Antropoloji Müzesi'nde sergileniyor. İran Kültürel Miras, El Sanatları ve Turizm Kurumu Başkan Yardımcısı Mir Hadi Kara Seyit Rumyani, çanın sergilendiği Urumiye Müzesi'ne yaptığı ziyaret sırasında, eserin ait olduğu Van'a iade edileceğini bildirdi.
"GERİ GETİRİLMESİ İÇİN ÇABA SARF EDİYORUZ"
İranlı yetkili, "Ülkemize ait olan tarihi eserlerin ülkeye geri getirilmesi için çaba sarf ediyoruz. Benzer şekilde başka ülkelere ait olduğu kanıtlanmış, ülkemizde bulunan tarihi eserleri de yasal süreci tamamlayarak asıl ülkelerine iade ediyoruz" diye konuştu.
Kaynak: haberinburada
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