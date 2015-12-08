

Irak Başbakanı Haydar El İbadi'nün dün Türkiye'nin Musul'a gönderdiği askerleri 48 saat içerisinde gere çekmesini istemesinin ardından bu gün de Irak Dışişleri Bakanı İbrahim El Caferi, "Türkiye'ye verdiğimiz süre bugün doluyor" mesajı gönderdi.







Haber 7'de yer alan habera göre Irak Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'nin Peşmergeler ve IŞİD'le savaşan diğer muhalif grupları eğitmek için Musul'a gönderdiği askerlerini çekmesi talebini yineledi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, Türkiye'nin askerlerini çekmesi için verilen sürenin yarın dolacağı hatırlatıldı.







Irak Dışişleri Bakanı İbrahim El Caferi, Türkiye'nin Musul'dan askerlerini çekmesi için verdikleri sürenin bugün dolacağını söyledi.







Caferi, Türkiye'nin askerlerini çekmemesi durumunda konuyu Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin gündemine taşıyacaklarını vurguladı.