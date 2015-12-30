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ırak'tan türkiye'ye 'başika' tehdidi

IRAK'TAN TÜRKİYE'YE 'BAŞİKA' TEHDİDİ

Irak Dışişleri Bakanı İbrahim el Caferi, Türkiye'nin Musul yakınlarındaki Başika Kampı'ndan askerlerini çekmesi talebini yineleyerek, "aksi takdirde Bağdat'ın askeri operasyonu düşünmek zorunda kalacağını" söyledi

Tarih : 30 Aralık 2015, 16:15
Puan Ver : Irak'tan Türkiye'ye 'başika' Tehdidi(7/10)5


Associated Press'in haberine göre; Caferi, Bağdat'ın, durumu barışçıl araçlarla halletmeye çalışmayı sürdüreceğini belirterek, “Fakat başka bir çözüm kalmazsa, bize savaş dayatılırsa, egemenliğimizi savunmak için bunu düşüneceğiz" dedi.Ankara, Irak'ın tepkisinin ardından Musul yakınlarında bulunan Başika Kampı'ndaki gücünü azaltmış, fakat askerleri tamamen geri çekmemişti.








Etiketler: Irak  Tan  Türkiye  Ye    Başika    Tehdidi    haber

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