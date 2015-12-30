

Associated Press'in haberine göre; Caferi, Bağdat'ın, durumu barışçıl araçlarla halletmeye çalışmayı sürdüreceğini belirterek, “Fakat başka bir çözüm kalmazsa, bize savaş dayatılırsa, egemenliğimizi savunmak için bunu düşüneceğiz" dedi.Ankara, Irak'ın tepkisinin ardından Musul yakınlarında bulunan Başika Kampı'ndaki gücünü azaltmış, fakat askerleri tamamen geri çekmemişti.